«Гадкий утенок» оставил девушку без черепа: как убивал маньяк из Казани

С конца 2022 года в Мордовии отбывает пожизненный срок казанский маньяк Игорь Птицин. Он причастен к трем убийствам и четырем изнасилованиям. Все его жертвы — девушки. NEWS.ru рассказывает о душегубе и одной из его жертв — Дарье Максимовой.

Историк и озеленитель

На кадрах с допросами и следственными экспериментами Птицин выдает в себе достаточно интеллигентного человека: он говорит тихо и точно подбирает слова, без запинки. Мужчина по образованию является историком и даже пытался защитить кандидатскую, но его труды не оценили, назвав работу излишне «философской». После академического провала Птицин устроился учителем в школу.

В документальном фильме Елены Погребижской о жертве казанского маньяка Дарье Максимовой отмечается, что мужчина довольно скоро завязал с педагогической деятельностью и в 2011 году устроился озеленителем в местное лесное хозяйство. На этой же работе он подробно изучил лесополосу в районе озера Глубокое, где была убита та самая Дарья Максимова, которой уже на следующей неделе должно было исполниться 18 лет.

Дарья в тот день специально отправилась на озеро Глубокое, чтобы позагорать. В свой день рождения она хотела предстать перед гостями с ярким загаром. Но около берега к ней стали приставать парни из компании молодых мигрантов. Поодаль с газетой сидел Птицин.

Девушка после перепалки с молодыми людьми решила завязывать с солнечными ваннами и отправилась домой. Позже Птицин на допросе признавался, что в тот день он уже не рассчитывал, что сможет найти себе жертву. Он торопился к матери на ужин, и если бы Даша задержалась на пляже еще на 20 минут, она осталась бы жива — маньяк ушел бы домой.

Преступник в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Хоронили без черепа

Но Даша сквозь лесопосадку отправилась домой. По дороге она говорила с женой своего брата. На одной из тропинок Птицин догнал ее и со спины ударил трубой по голове.

«Сноха потом вспоминала, что они просто болтали, и вдруг Даша резко замолчала. Но телефон продолжал работать. Прервался разговор, и она услышала в телефоне какое-то шуршание. И потом телефон выключили. Я была на работе. Я звонила дочери. У нее телефон был недоступен. Время было как раз пятый час. У меня вдруг забилось очень сильно сердце. Я поняла, как раз в это время произошло самое нехорошее», — вспоминает мать Даши Марина Максимова.

В первые же часы на поиски девушки отправились ее друзья. Один из них увидел на дороге линзу от Дашиных очков, чуть дальше лежал ее сланец, на котором были капли крови. Пройдя вглубь леса на 15 метров парень увидел тело Дарьи с разбитой головой. Нижняя часть ее тела была без одежды.

По подозрению в изнасиловании и убийстве были задержаны те самые молодые люди, которые приставали к девушке на берегу. Но никаких доказательств их причастности получено не было. Сам Птицин тоже был опрошен, но гораздо позже и не в статусе подозреваемого. Активность его смартфона была замечена на территории лесополосы в день, когда была убита Дарья. Никаких подозрений мужчина тогда у следователей не вызвал.

Лишь спустя 10 лет он оказался в том же лесу на следственном эксперименте. На манекене он показал, как убивал девушку.

«Она лежала лицом вниз, и он буквально вбивал ее в землю. Когда мы забирали из морга, нам сразу сказали, что Даша будет без головы. Я сознание чуть тогда не потеряла. <...> Для того чтобы сделать экспертизу, у нее взяли череп. Но в итоге нам пообещали, что нам сделают эту голову. И они сделали, как-то перетянули. Я не знаю, что внутри было», — рассказывает мама Дарьи.

Игорь Птицин Фото: СУ СК РФ по Республике Татарстан

Был изнасилован в 10 лет

В ходе следствия Птицин рассказал, что имел проблемы с головой еще с раннего детства. Изменения в своей психике он связывал с двумя событиями: в 14 лет он сильно ударился головой при падении с велосипеда, а в 9–10 лет его изнасиловал хулиган-подросток во дворе. Обидчику было 13–15 лет. Птицин признавался, что этот эпизод заставил его поставить на себе «клеймо слабого человека».

«С того времени чувствовал себя гадким утенком, а позже, после перемены места жительства и круга общения, боялся, что окружающие узнают о данном случае», — говорится в заключении психиатра в материалах уголовного дела.

«Считает, что он бог над ней»

Марина Максимова уверена, что Птицин, имея на за плечами такие обиды, убивал женщин, постольку они были слабее. Для него было катастрофично ощутить свою слабость перед кем-либо.

«С мужчиной он не мог ссориться. Потому что мужчина мог дать отпор. А женщина — слабая, тем более если ее по голове стукнуть, и он может сотворить все, что угодно. И он будет превосходно себя чувствовать, что она в его власти, что он бог над ней и делает, что хочет. Я лично так и трактую все», — говорит женщина.

На допросах Птицин признавался, что его легко могло выбить из колеи, если его жертвы начинали давать отпор. Именно поэтому он начал нападать на женщин со спины, чтобы они не успели осознать происходящее и скооперироваться для сопротивления.

Даша Максимова, по его словам, не смогла дать отпор, но после фатальных ударов все-таки пыталась помочь себе.

«Она собирала руки, колени, так немножко подтягивалась, пыталась встать. <...> Лицо я ее не видел. После этого я встал и уже вот так вот кустами спустился вниз», — рассказывает Птицин о последних минутах жизни Дарьи.

Читайте также:

Изнасиловал и 50 раз ударил ножом: сантехник убил беременную клиентку

Гости за столом, а в морозилке жена: муж-убийца не дожил до следствия

Пока жена спала: маньяк из Севастополя охотился на женщин в камышах