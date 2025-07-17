Гости за столом, а в морозилке жена: муж-убийца не дожил до следствия

Гости за столом, а в морозилке жена: муж-убийца не дожил до следствия

В Барнауле продолжается расследование уголовного дела об убийстве. Муж не захотел отпускать жену, убил ее и расчленил. С апреля куски тела женщины лежали в морозилке, а родственники были уверены — женщина уехала на вахту. NEWS.ru рассказывает подробности этого преступления.

Пара с уголовным прошлым

О смерти 33-летней Олеси (имя изменено) узнали совершенно случайно, когда уже был мертв ее муж Роландо — он же предполагаемый убийца.

Весной мужчина ушел в запой, когда его супруга, как думали все окружающие, уехала в другой регион на заработки. Родители получили от девушки соответствующее сообщение и до недавних пор не беспокоились о том, как поживает их дочь.

Родители редко созванивались с девушкой. Известно, что ранее она уже была судима по наркостатье и за повреждение чужого имущества. Ее спутник тоже был с уголовным прошлым.

«На вид он был нормальным, но на деле наркоман, вроде как сидел за убийство. Мне жутко осознавать, что я с этим человеком буквально по одной тропинке ходила», — рассказывает одна из соседок мужчины журналистам «КП-Алтай».

Также журналистам удалось выяснить, что мужчина был судим за грабеж и телесные повреждения.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Искали наркотики, но нашли труп

Шли недели, а Роландо не прекращал пить. В конце концов алкоголь перестал радовать, и мужчина по старому опыту пристрастился к наркотикам. Все это время он продолжал ходить в гости и приглашал знакомых к себе домой.

Гости сидели за его столом, не зная, что в то же время с ними в одной квартире лежит труп Олеси.

В итоге на одной из вечеринок Роландо перебрал с дозой, и прибывшие на место медики смогли лишь констатировать его смерть. Друзья знали, что в квартире мужчины остались наркотики, которые он употреблял. Для полицейских было важно изъять вещество и установить точную причину смерти.

Друзья помогли правоохранителями. Нашли, у кого были запасные ключи, и проводили полицейских в квартиру. Там в поисках наркотиков силовики решили проверить морозилку.

«Они обнаружили в холодильнике останки, упакованные в пищевую пленку. Парни-свидетели рассказывали, что он делал все как будто с холодной головой — разложил все так, чтобы останки вошли в холодильник. По всей видимости, с апреля там тело и лежало. Один из пацанов, который видел все своими глазами, сказал, что он еще долго не сможет заглядывать в холодильники», — рассказала знакомая семейной пары.

Ножовка и ножи

По словам людей, знакомых с ходом следствия, на месте преступления были найдены ножи и ножовка, с помощью которых Роландо, судя по всему, распиливал тело.

В Следственном комитете отметили, что погибшая ранее не была заявлена как без вести пропавшая. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Читайте также:

55 ударов ножом в голову: студент-убийца внезапно оказался на свободе

Порча, яды и три выстрела: жена не хотела делиться с мужем и «заказала» его

Приковал и превратил голову в месиво: сын нашел мать и отца дома мертвыми