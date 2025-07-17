Гости за столом, а в морозилке жена: муж-убийца не дожил до следствия

В Барнауле продолжается расследование уголовного дела об убийстве. Муж не захотел отпускать жену, убил ее и расчленил. С апреля куски тела женщины лежали в морозилке, а родственники были уверены — женщина уехала на вахту. NEWS.ru рассказывает подробности этого преступления.
Пара с уголовным прошлым
О смерти 33-летней Олеси (имя изменено) узнали совершенно случайно, когда уже был мертв ее муж Роландо — он же предполагаемый убийца.
Весной мужчина ушел в запой, когда его супруга, как думали все окружающие, уехала в другой регион на заработки. Родители получили от девушки соответствующее сообщение и до недавних пор не беспокоились о том, как поживает их дочь.
Родители редко созванивались с девушкой. Известно, что ранее она уже была судима по наркостатье и за повреждение чужого имущества. Ее спутник тоже был с уголовным прошлым.
«На вид он был нормальным, но на деле наркоман, вроде как сидел за убийство. Мне жутко осознавать, что я с этим человеком буквально по одной тропинке ходила», — рассказывает одна из соседок мужчины журналистам «КП-Алтай».
Также журналистам удалось выяснить, что мужчина был судим за грабеж и телесные повреждения.
Искали наркотики, но нашли труп
Шли недели, а Роландо не прекращал пить. В конце концов алкоголь перестал радовать, и мужчина по старому опыту пристрастился к наркотикам. Все это время он продолжал ходить в гости и приглашал знакомых к себе домой.
Гости сидели за его столом, не зная, что в то же время с ними в одной квартире лежит труп Олеси.
В итоге на одной из вечеринок Роландо перебрал с дозой, и прибывшие на место медики смогли лишь констатировать его смерть. Друзья знали, что в квартире мужчины остались наркотики, которые он употреблял. Для полицейских было важно изъять вещество и установить точную причину смерти.
Друзья помогли правоохранителями. Нашли, у кого были запасные ключи, и проводили полицейских в квартиру. Там в поисках наркотиков силовики решили проверить морозилку.
«Они обнаружили в холодильнике останки, упакованные в пищевую пленку. Парни-свидетели рассказывали, что он делал все как будто с холодной головой — разложил все так, чтобы останки вошли в холодильник. По всей видимости, с апреля там тело и лежало. Один из пацанов, который видел все своими глазами, сказал, что он еще долго не сможет заглядывать в холодильники», — рассказала знакомая семейной пары.
Ножовка и ножи
По словам людей, знакомых с ходом следствия, на месте преступления были найдены ножи и ножовка, с помощью которых Роландо, судя по всему, распиливал тело.
В Следственном комитете отметили, что погибшая ранее не была заявлена как без вести пропавшая. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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