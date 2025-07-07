Приковал и превратил голову в месиво: сын нашел мать и отца дома мертвыми

В подмосковном городе Пущино многолетняя история домашнего насилия закончилась трагедией. 16-летний юноша нашел в квартире прикованную к стеллажу мертвую мать и покончившего с собой отца. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Пристегнул наручниками

Прокуратура Подмосковья сообщила, что инцидент произошел 6 июля. 16-летний юноша нашел трупы отца и матери в квартире многоэтажного дома в Пущино.

«Вечером 6 июля в квартире в городе Пущино обнаружены тело 39-летней женщины, пристегнутой наручниками к металлическому стеллажу, и в соседней комнате тело ее супруга с резаной раной шеи», — сообщили в надзорном ведомстве.

Следствие рассматривает версию, согласно которой причиной расправы над женщиной могла стать ревность супруга.

«Предположительно, одной из версий случившегося могла стать ревность и неприязненные отношения супругов, в результате которых муж причинил телесные повреждения женщине и после совершил самоубийство», — рассказали в прокуратуре.

Подруги пытались спасти

Telegram-канал «112» пишет, что погибшую звали Ирина. Она неоднократно жаловалась знакомым и подругам на то, что супруг ее избивает. По данным канала, женщина неоднократно писала заявления на супруга в полицию, но каждый раз забирала их. Муж знал, что подруги Ирины были на ее стороне и активно противостояли насилию, которое процветало в семье. Убийца считал их личными врагами. В тот же день он прислал одной из подруг Ирины гневное сообщение.

«Что ж, радуйся, мразь. Пока вы не собрались ее „спасать“, была жива и радовалась жизни. Посмотри на ее загар, мы проводили дни на пляже, гуляли, развлекались. Вы ее медленно убили, сначала отняли душу [распутством], а затем и физически. Вы не выиграли, вы проиграли. Бог тебя покарает», — написал мужчина.

Что делать с тремя собаками?

Подросток, заставший дома трупы родителей, находился в шоке, когда на место прибыли оперативники. Он лишь несколько раз повторял вопрос о том, что ему делать с оставшимися тремя собаками.

В прокуратуре отметили, что сейчас решают вопрос с жизнеустройством осиротевшего подростка. Известно, что у него есть бабушка.

«Городская прокуратура взяла под контроль дальнейшее жизнеустройство несовершеннолетнего сына погибших, который в момент происшествия находился у бабушки», — говорится в сообщении.

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