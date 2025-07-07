Военный опоил и изнасиловал 17-летнюю девушку

В Санкт-Петербурге, в районе Сосновая Поляна, 21-летний военнослужащий надругался над 17-летней девушкой, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Перед этим он опоил ее алкоголем.

Уточняется, что инцидент произошел в квартире дома 149 по проспекту Ветеранов. Девушка попала в больницу с острым отравлением этанолом. Уже позже был установлен факт изнасилования, о котором в полицию утром 6 июня сообщили медики.

Пострадавшая подтвердила, что половой акт произошел без ее согласия. Известно, что военный является служащим сухопутных войск из Луги. Материал будет передан в военный следственный отдел СК, а подозреваемый — в военную комендатуру.

Известно, что в 2020 году молодой человек находился под подпиской о невыезде по подозрению в разбойном нападении в составе группы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае под суд пойдет тренер Денис Чугаев, который, по предварительным данным, проигнорировал жалобы со стороны 10-летнего мальчика, над которым надругались трое старших подростков в лагере «Сосновый бор». Дважды за смену они пробрались к кровати ребенка, положили его на живот и попытались засунуть ему в прямую кишку бутылку от минеральной воды.