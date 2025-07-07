Женщине потребовалась помощь проктолога после изнасилования мужем

В городе Пушкине Ленинградской области мужчина анально изнасиловал 34-летнюю супругу с применением силы, сообщает АН «Оперативное прикрытие». После надругательства женщине потребовалась помощь проктолога. На приеме у врача она пояснила, каким образом были получены травмы прямой кишки.

Медики установили факт полученный травмы и в соответствии с должностной инструкцией проинформировали правоохранителей. Те в свою очередь начали разбирательство в отношении мужчины. В этой ситуации ему могут инкриминировать статью о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что мужчина избил и изнасиловал супругу на нудистском пляже «Дюны» в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел утром 5 июля. После нападения женщина с травмами была доставлена в больницу. Медики зафиксировали у пострадавшей множественные ушибы и повреждения, характерные для насильственных действий. Врачи сообщили о случившемся в правоохранительные органы, но пострадавшая отказалась обращаться в полицию.