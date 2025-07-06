В Петербурге муж избил и изнасиловал жену на нудистском пляже

Мужчина избил и изнасиловал свою супругу на нудистском пляже «Дюны» в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел утром 5 июля. После нападения женщина с травмами была доставлена в больницу.

По данным источника, медики зафиксировали у пострадавшей множественные ушибы и повреждения, характерные для насильственных действий. Врачи сообщили о случившемся в правоохранительные органы, в то время как пострадавшая отказалась обращаться в полицию.

По предварительной информации, пара прибыла в Петербург из Томска. После нападения женщина вернулась в арендованное жилье, где ей вызвали скорую помощь. Сейчас проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что мужчина ранее был судим за кражу и угон автомобиля.

До этого в Москве возбудили уголовное дело после попытки изнасилования 16-летнего подростка медбратом частной клиники. Инцидент произошел во время процедуры ЭКГ при оформлении медкнижки для работы, когда медик попросил ребенка раздеться. Преступление прервали мать потерпевшего и администратор. Прибывшая по вызову полиция задержала подозреваемого.