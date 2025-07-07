Порча, яды и три выстрела: жена не хотела делиться с мужем и «заказала» его

Порча, яды и три выстрела: жена не хотела делиться с мужем и «заказала» его

В Подмосковье приговорили к 14 годам колонии женщину, которая заказала убийство супруга. Уходить от правосудия ей удавалось последние шесть лет. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого происшествия.

Не хотела делить бизнес

В 2003 году Алина Хохлова и ее избранник Николай начали совместную жизнь и создали бизнес в подмосковном Поварово — поселке городского типа недалеко от Солнечногорска.

Они построили торговый центр и открыли несколько торговых точек. Во всех документах владельцем значилась Алина, а Николай занимался в основном прикладным трудом: устанавливал трансформаторы, закупал товары, обслуживал оборудование. Со временем он потребовал доли в бизнесе, но женщина противилась этому напору.

Наводила порчу и хотела отравить

С 2017 года отношения между Алиной и Николаем стали напряженными. Женщина начала обращаться к гадалкам, чтобы навести на него порчу на смерть. Она утверждала, что мужчина якобы ее избивает и унижает. Но проклятия почему-то никак не помогали.

Одна из гадалок взяла за обряд 666 тысяч рублей, но результатов это не принесло. В 2018 году Хохлова пыталась заказать убийство через знакомых, однако исполнитель отказался. После этого она рассматривала возможность отравления — в ее браузере нашли ссылки на сайт с продажей ядов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подставила сына

В 2019 году Алина обратилась к своему сыну Антону с просьбой «убрать» Николая. Она показала ему синяки, якобы полученные от мужчины, хотя следствие признало побои инсценировкой.

Антон согласился помочь и привлек тренера ММА Владимира Осия, бойца Александра Кузьмина и их знакомого Владимира Хомякова. 4 июня 2019 года Николай был убит тремя выстрелами в торговом центре «Всё». Убийцы скрылись на мотоцикле, водителем оказался Александр Кузьмин, а стрелял Владимир Хомяков.

На опубликованных в Сети записях с камер видеонаблюдения видно, что Николая застрелили на входе в магазин. Убийца попал как минимум на две камеры, но на его голове был шлем.

После убийства Алина вывела со счетов ТЦ 1,8 млн рублей и передала их исполнителям. Следствие установило причастность всех участников. Алина Хохлова была приговорена Московским областным судом 30 июня 2025 года к 14 годам колонии. Хомяков — к 20 годам лишения свободы.

Сын организатора убийства Антон ушел на СВО из-под следствия, заключив контракт с Министерством обороны. Так же поступил и боксер Владимир Осия.

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