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06 июля 2025 в 11:08

Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который пырнул ножом школьника

Фото: t.me/gsuskmosobl*

В Сергиевом-Посаде суд арестовал мужчину, который напал с ножом на девятилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе Подмосковного управления СК РФ. По данным ведомства, он пробудет под стражей минимум до 4 сентября.

В Сергиевом-Посаде по ходатайству следствия судом арестован местный житель, обвиняемый в покушении на убийство ребенка. Под стражей он пробудет до 4 сентября 2025 года, — сказано в сообщении.

Происшествие случилось 4 июля. Следователи рассказали, что подозреваемый ударил школьника ножом в шею. Мальчика отвезли в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Ранее 31-летний белорус Владимир Витиков был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, когда поднял и со всей силы ударил ребенка об пол в аэропорту Шереметьево. Мать мальчика в это время на минуту отошла, чтобы забрать багаж. У ребенка были диагностированы перелом черепа и позвоночника. Сейчас он находится в искусственной коме и на аппарате ИВЛ.

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