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06 июля 2025 в 20:34

Агрессивная женщина пырнула дверь ножом и пыталась ранить соседку

Во Владивостоке женщина с ножом едва не ранила соседку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке женщина с ножом напала на соседку, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По его данным, агрессивная жительница дома на улице Адмирала Горшкова, 71, сначала повредила входную дверь квартиры, а потом попыталась ударить хозяйку жилища.

Пострадавшей удалось избежать ранений, увернувшись от атаки. Причины конфликта между соседками остаются неизвестными. В полиции пока не предоставили официальных комментариев по данному происшествию.

Ранее в Хабаровске во дворе жилого комплекса «Вершины» беременная женщина напала на девушку, которую посчитала любовницей мужа. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за недоразумения: мужчина просто встретил знакомую и попросил ее купить продукты. По неподтвержденной информации, в ту же ночь мужчина, общавшийся с пострадавшей, избил свою супругу.

Кроме того, в Ферганской области Узбекистана мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы по делу об убийстве жены. Он нанес женщине 13 ударов ножом из-за того, что ему приснилось, как она ему изменяет.

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