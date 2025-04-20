В Хабаровске беременная жена избила знакомую мужа из-за ревности В Хабаровске беременная женщина избила девушку из-за подозрений в измене мужа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник полиции на дежурстве в городе

В Хабаровске во дворе жилого комплекса «Вершины» беременная женщина напала на девушку, которую приняла за любовницу мужа, сообщает портал DVHAB.RU. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за недоразумения: мужчина просто встретил знакомую и попросил ее купить продукты.

Согласно информации издания, женщина увидела мужа с незнакомкой из окна. Полагая, что тот изменяет ей, она выбежала на улицу, подбежала к девушке, стащила ее с лавки и начала избивать. По словам свидетелей, беременная наносила удары руками и ногами по лицу и телу, не давая пострадавшей подняться. Все это происходило на глазах у мужа, который не стал вмешиваться. Избиение прекратилось только после того, как беременная женщина устала.

Теперь у пострадавшей — подозрение на перелом носа и многочисленные ушибы. Она обратилась в полицию и зафиксировала побои. По неподтвержденной информации, в ту же ночь мужчина, общавшийся с пострадавшей, избил свою беременную жену.

Ранее в Бурятии СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве после того, как 52-летний житель села Сосново-Озерское застал сожительницу с любовником. По данным ведомства, преступление произошло в ночь на 26 марта во время совместного распития спиртного. Обвиняемый, действуя из ревности, нанес потерпевшему множественные удары топором, от которых тот скончался на месте. После совершения преступления мужчина не пытался скрыться и дал признательные показания прибывшим полицейским.