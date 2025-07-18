«Ты такое ничтожество»: любовница экс-министра рассказала о жизни с ним

В апреле все федеральные СМИ сообщили о том, что владелица чайного дома Van Tea на Новом Арбате Юлия Ван обвинила своего любовника, экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию, в нападении на нее с топором. В интервью психологу Татьяне Зайцевой девушка рассказала, как связалась с бизнесменом и как оказалась под его абьюзом. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Не стала эквилибристкой

Юлия Ван родом из Ростовской области, из города Морозовска. С детства она занималась художественной гимнастикой и бальными танцами. После школы поступила в колледж, где получила образование артистки эстрады и цирка, став эквилибристкой. Она гастролировала, завоевывала медали и даже планировала уехать в Китай, чтобы присоединиться к большой цирковой труппе. В 18 лет она была уверена — будущее ждет ее на сцене.

Она переехала в Москву, познакомилась с братьями Запашными. В цирке ей предложили сделать номер и попробовать себя на сцене.

«Но я стала свидетелем несчастного случая, когда девушка сорвалась во время выступления. К счастью, она выжила, но получила множество переломов. Этот инцидент стал для меня знаком, что цирковая карьера — не мой путь. После этого я долгое время работала в салоне красоты, в ресторане и подрабатывала моделью, как многие девушки, приезжающие в Москву», — признается Юлия.

«Ты такое ничтожество, как тебя белый свет носит?»

Юлию и Михаила познакомила их общая знакомая. После первой встречи Михаил начал очень красиво ухаживать за девушкой, дарил цветы и дорогие подарки. Сейчас Юлия предостерегает женщин от такого непомерного внимания со стороны ухажера. Потому что спустя время она понимает, что это было нужно, чтобы закабалить девушку. При этом окружающие, по ее словам, обесценивали ее жалобы на унижения и побои со стороны сожителя.

Юлия Ван Фото: Социальные сети

«Когда речь касается ситуации, где женщина находит себе статусного, взрослого, заботливого мужчину, у многих женщин подгорает. И для того чтобы как-то себя успокоить, они этот вопрос обесценивают. Такое впечатление, исходя из общего среза, как будто бы любовь может присутствовать только с нищим человеком на мешках из соломы. Как говорила Мэрилин Монро, богатых мужчин любить намного проще», — говорит Юлия.

Когда Юля родила Михаилу ребенка, мужчина изменился в своем отношении к девушке. В том числе он начал настраивать против нее нянечек.

«Он говорил такие вещи: „Ты настолько бездарная, ты такое ничтожество, как тебя белый свет носит?“ Такие вещи, что просто жить не хотелось. <...> Если я заберу ребенка, у меня начнутся проблемы. Уголовный розыск и так далее. Я не могу вывезти ребенка, потому что он законный отец. У него миллионы связей на высочайшем уровне. То есть человек может меня с любой точки земли с этим ребенком найти и просто посадить в тюрьму», — жалуется Юлия.

«Это все было спланировано»

Юлия рассказывает, что с Михаилом они были вместе около семи лет, а процесс расставания был долгим и мучительным. При этом нападение с топором произошло, когда она совсем этого не ожидала.

«Няня оставила в этот день дверь открытой, и она якобы куда-то вышла. И когда я кричала, просила помощи, я кричала, что меня убивают, я кричала как резаная. У меня сломана нога, рука. Представьте, да, эту боль. Вообще, сам факт этого топора. Когда ты видишь, когда у тебя течет со всех сторон, хлещет кровь, ты вся в крови, человек продолжает наносить удары, он не останавливается. Конечно, ты будешь кричать. И человек не вышел на помощь. Она сидела в своей комнате. Насколько нужно быть глупой, чтобы не понять, что это все был спланированный план», — рассказывает Юлия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Михаил нанес около десяти ударов по лицу и голове, вызвав сотрясение мозга. После этого он обвинил Юлию в том, что она его «довела».

В больнице Юлию пытались скомпрометировать, обвиняя в симуляциях, а также указали в анамнезе, будто девушка поступила в медучреждение в состоянии опьянения.

«Я сбежала из этой больницы и попала в платную клинику, где подтвердили перелом ноги и другие повреждения», — делится Юлия.

Девушка отмечает, что сейчас Михаилу сменили статью, по которой планируют вести расследование. Изначально речь шла о покушении на убийство, но теперь ему инкриминируют более легкий состав преступления — причинение тяжких телесных повреждений.

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