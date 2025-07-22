«Весело будет с такой фамилией в тюрьме»: педофила вычислили по сим-карте

«Весело будет с такой фамилией в тюрьме»: педофила вычислили по сим-карте

В Воронежской области местный житель купил себе виртуальную сим-карту и случайно стал свидетелем педофильского преступления. Растлителя вычисляли несколько месяцев и теперь заключили в СИЗО. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Отправила более 30 фото и видео

17 июля воронежское управление СКР отчиталось о завершении следствия в отношении местного жителя, который вымогал у 12-летней девочки интимные материалы, а также сам скидывал ей фотографии своих гениталий. Пострадавшая живет в Архангельской области. С 2023 года она отправила мужчине не менее 30 фото и видео непристойного характера.

«В период времени с января 2023 года по май 2024 года обвиняемый, находясь по месту жительства в селе Калачеевского района, посредством мессенджера неоднократно отправлял фотографии интимного характера малолетней девочке из Архангельской области, а также требовал от нее присылать ему фотографии и видеозаписи интимного содержания. В указанный период 12-летняя девочка направила обвиняемому подобные фото и видео не менее 30 раз», — рассказали в управлении СКР.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Свидетели и потерпевшая дали показания против него. В доме мужчины провели обыски, а сам он прошел все необходимые по его статье судебные экспертизы. Против растлителя применили статью 132 УК РФ — иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Сим-карта педофила

19 июля стали известны подробности этого расследования. Переписку педофила случайно обнаружил житель Воронежа, когда купил себе виртуальную сим-карту. Номер, который ему выпал рандомно, видимо, ранее принадлежал названному педофилу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Получив доступ к номеру, мужчина вошел в аккаунт мессенджера Telegram. Судя по всему, бывший владелец либо не успел отвязать аккаунт от старого номера, либо не сделал этого умышленно. Новый владелец обнаружил, что в одном из чатов взрослый мужчина активно переписывается с 12-летней школьницей на темы секса.

«Парень увидел буквально в прямом эфире, как какой-то педофил, предыдущий хозяин этой симки, развращает маленькую девочку. Отправляет ей фото своего полового органа и пытается заставить ее сделать то же самое», — рассказала в своем Telegram-канале руководитель проекта «Сдай педофила» Анна Левченко.

Любочка в СИЗО

Мужчина опешил и не сразу понял, что ему следует делать в такой ситуации. Немного поразмыслив, он решил обратиться за консультацией в проект «Сдай педофила», где его сразу же скооперировали с местными следователями.

«Я моментально свела его со своим знакомым оперативником из Воронежа, который на следующий день буквально за ручку отвел нашего обращающегося в ОБК (отдел, который занимается выявлением киберпреступлений). А мы тем временем установили все данные этого педофила и также передали информацию полиции», — рассказывает Анна Левченко.

Следователи на протяжении нескольких месяцев аккуратно собирали доказательства. После этого мужчину задержали со всей доказательной базой и возбудили дело.

«И вот расследование подошло к концу, дело ушло в суд. Надеюсь, педофил получит большой срок. Но в любом случае в тюрьме ему будет не весело. Мало того, что педофил, так еще и фамилия у него — Любочка», — иронизирует Левченко.

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