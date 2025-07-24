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24 июля 2025 в 18:08

Бункер с грязным матрасом: родители сдавали детей «в аренду» педофилам

Фото: Bibb County Sheriff's Department

Не менее десяти детей стали жертвами сексуальной эксплуатации в американском штате Алабама. Педофилы насиловали мальчиков и девочек в грязном подвале. При этом выгоду с этих изощренно жестоких преступлений получали родственники пострадавших. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном процессе.

«Божье прощение безгранично»

В ходе облавы на бункер растлителей в округе Бибб силовикам удалось задержать семерых участников преступной схемы, передает издание AOL. Мужчинам и женщинам от 21 до 44 лет. В местной полиции уже дали оценку тому, какая работа предстоит следователям.

«Я знаю, что божье прощение безгранично, но если и есть предел, то мы его достигли», — заявил окружной шериф Джоди Уэйд на пресс-конференции в среду.

Десять детей содержались в плену в грязном подвале. В одном из помещений был обнаружен грязный матрас, а рядом стоял покрытый пылью вентилятор. В этой комнате дети и подвергались насилию.

Накачивали наркотиками перед изнасилованием

Один из задержанных, 29-летний Андрес Веласкес-Трехо, как утверждают следователи, подсыпал наркотики юным жертвам перед изнасилованием, продавал их обнаженные фотографии и приводил платных клиентов, с которых тоже брал деньги — $1000 за час. Детям, которых он «сдавал в аренду» педофилам, было до 15 лет. Самому младшему потерпевшему на момент изнасилования было всего два года.

Дом, в котором находился этот бункер, принадлежит 21-летнему члену банды Уильяму Чейзу Макэлрою. Точнее, он унаследовал его от своей бабушки. Двое из жертв, которых принуждали к половым актам друг с другом, рассказали властям, что именно Макэлрой научил их этому.

Среди педофилов были женщины. Одна из них, Сара Луиза Террелл, по данным следствия, надевала на гениталии детей ошейники с электрошокером, которые обычно используют с животными в воспитательных целях. Известно, что некоторые из числа пострадавших несовершеннолетних являются детьми Террелл. О других участниках банды тоже известно, что некоторые пострадавшие дети приходятся им родственниками.

Согласно судебным протоколам, другие арестованные подозреваемые были ответственны за продажу и покупку детей. Веласкес-Трехо также продавал обнаженные фотографии жертв.

След из Мексики

Уэйд отметил, что «невозможно сказать», сколько еще жертв может быть в масштабной схеме торговли людьми, поскольку расследование продолжается совместно с Министерством внутренней безопасности.

В рамках объединенного расследования будет изучена возможная связь подозреваемых с мексиканской бандой Seranos, которая получает большую часть своей прибыли от торговли детьми в сексуальных целях.

Пятеро из уже обвиненных подозреваемых предстанут перед судом в августе.

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насилие
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
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