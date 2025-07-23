БДСМ с продолжением: гей-жиголо убил пенсионеров и танцевал перед камерой

БДСМ с продолжением: гей-жиголо убил пенсионеров и танцевал перед камерой

Колумбийский порноактер, работающий в жанре БДСМ, убил пару пенсионеров, которые покупали его видеоролики. Тела двух мужчин нашли в чемоданах среди мусора, а головы своих жертв убийца хранил в морозилке. NEWS.ru рассказывает подробности этой жуткой истории.

Покупали видео у будущего убийцы

Йостин Андрес Москера — 35-летний актер гей-порно (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), работающий в жанре БДСМ. Он является уроженцем Колумбии, но свою карьеру построил в Британии.

Сейчас он предстал перед судом и готовится к психиатрической экспертизе. Его признали виновным в убийстве 62-летнего Альберта Альфонсо и 71-летнего Пола Лонгворта, которое он совершил 8 июля 2024 года. Однополая пара пенсионеров сначала покупала видео у чернокожего мужчины, а после решила сблизиться с ним. За их деньги Москера путешествовал вместе с ними по миру и за спонсорство проводил с ними время в постели, пишет The Guardian.

Прокурор Дианна Хир отметила, что Москера продолжает отрицать свою вину, утверждая, что убил пожилых мужчин в порядке самообороны.

Но против Москеры работает одно важное обстоятельство — убийство было записано на камеру. Пара предложила снять на видео свою очередную БДСМ-сессию.

Останки в чемодане, а головы в морозилке

По данным прокуратуры, Лонгворта сначала ударили молотком по затылку, в результате чего ему проломили череп. Что касается Альфонсо, он скончался от многочисленных ножевых ранений лица и тела.

В день убийства Москера «предпринял попытку ограбления» пары, утверждают в прокуратуре. Следователи также обнаружили в компьютере мужчины поисковые запросы по стоимости дома пары и банковские данные Альфонсо.

Москера был арестован в Бристоле несколько дней спустя после того, как местная полиция сообщила, что накануне вечером получила сообщение о мужчине с чемоданом, который вел себя подозрительно на Клифтонском подвесном мосту.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полицейские прибыли на мост через 10 минут, однако мужчина уже покинул территорию, оставив чемодан. В саквояже правоохранители обнаружили страшное — обезглавленные и расчлененные тела Альфонсо и Лонгворта. Головы были обнаружены в доме пары в морозильной камере.

Также было установлено, что в день убийства Москера вбивал в поисковую строку браузера запросы «серийные убийцы Лондона», «удар в какое место головы может быть смертельным?» и «фильм о Джеке-потрошителе».

Присяжным показали убийство

Суд над убийцей проходит с участием присяжных. Им показали видео, на котором Москера убивает Альфонсо, нанося ему множественные ножевые ранения. После убийца пел и танцевал, а также пытался получить доступ к банковским счетам Альфонсо.

Мужчина несколько раз снимал наличные с разных банковских счетов Альфонсо, прежде чем трансакции начали отклоняться.

Известно, что морозилка, в которую убийца положил головы пенсионеров, была куплена им в тот же день. Курьеры доставили ее на следующие сутки, когда тела уже были расчленены.

Судя по всему, Москера плохо владеет английским языком. На заседаниях к нему был приставлен переводчик, который помогал ему отвечать на вопросы судьи.

Задержать убийцу полиции помог велосипедист. Он снял погоню за Москерой на камеру, установленную на своем защитном шлеме. Спустя несколько часов преступника поймали полицейские.

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