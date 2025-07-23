Заставлял убираться полуголой: девочка с 10 лет жила в подвале маньяка

Австрийка Наташа Кампуш с 10 лет до совершеннолетия прожила в подвале безработного мужчины. Тот похитил ее по пути в школу. Выйдя на свободу, девушка выкупила дом, в котором провела долгие восемь лет. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Рабыня из подвала

Наташа Кампуш — жертва восьмилетнего заточения в подвале дома австрийца Вольфганга Приклопиля. Мужчина поймал 10-летнюю девочку в Вене по дороге в школу 2 марта 1998 года и затолкал в свой белый фургон. Сначала мужчина вывез девочку в хижину в лесу и намеревался передать ее неизвестным. Однако его планы изменились, и мужчина привез девочку в свой дом.

Следующие восемь лет девочка провела в глубоком подвале частного дома, который еще во времена войны построили отец и дедушка Приклопиля как бомбоубежище.

Всю юность Наташа провела в комнате в несколько квадратных метров под землей. В подростковом возрасте похититель избивал ее и морил голодом. Также он брил ее голову наголо и заставлял делать всю работу по дому, пишет Der Standard. Если Наташа устраивала скандалы, Приклопиль несколько дней морил ее голодом.

Побег из гаража

Череда издевательств в заточении прекратилась 23 августа 2006 года. Приклопиль заставил Наташу пылесосить фургон, на котором похитил ее восемь лет назад. Он готовился продать автомобиль.

Пока девушка убиралась под шум пылесоса, мужчине позвонил потенциальный покупатель. Приклопиль решил отойти подальше от гудящего прибора, и Наташа уличила момент, чтобы сбежать из гаража, ворота которого остались открытыми.

Первыми, кого Наташа встретила на улице, были двое мужчин. Она попросила у них телефон, но те сказали, что у них его нет, и пошли дальше. В этот момент она увидела в окне дома неподалеку пожилую женщину, подбежала к ней и постучала в окно.

Женщина была очень недовольна тем, что она топчет ее газон. Кампуш попросила ее вызвать полицию. Женщина не пустила Наташу в дом и попросила не топтать газон и подождать у изгороди. Судя по тому, как отреагировали на Кампуш приехавшие на вызов полицейские, именно газон, а не слова Наташи взволновали пожилую даму. Первым делом полицейские потребовали Кампуш поднять руки и стали задавать ей вопросы. Первые дни на свободе Наташа провела под наблюдением психологов. А позже всего за несколько дней ее история стала известна всему миру.

Приклопиля в тот же день объявили в розыск, но вскоре его труп обнаружили на рельсах железной дороги.

Наташа Кампуш участвует в ток-шоу Фото: imago stock&people/Global Look Press

Мать причастна к похищению?

По сей день в истории Кампуш многие находят некоторые эпизоды странными. Венское отделение Зеленой партии долгое время настаивало на том, что к похищению Наташи причастна ее мать, а до этого девушка стала жертвой педофильского преступления.

При обыске в родительском доме после похищения Наташи действительно были найдены фотографии девочки в обнаженном виде с кнутом в руке. Но следствие пришло к выводу, что фотографии девочки сделала ее старшая сестра. Политики продолжали настаивать, что именно мать была заинтересована в том, чтобы девочка пропала. Им вторил и родной отец Кампуш.

«Мать сказала мне, что у нее не было ничего общего с Приклопилем. Я на 100% уверена, что она не лжет», — сказала сама Наташа в одном из интервью.

При этом Кампуш в своей книге рассказывала, что до похищения чувствовала опустошение из-за развода родителей.

«С разводом родителей я потеряла опору в своем мире и больше не могла полагаться на людей, которые всегда были рядом. К этому добавилась ежедневная форма насилия — недостаточно жестокая, чтобы считаться издевательством, но настолько полная тривиального пренебрежения, что она постепенно разрушала мою самооценку. Именно эта роковая смесь словесных оскорблений и „классических“ пощечин показала мне, что в детстве я была слабее», — рассуждала Наташа в книге «3096 дней».

Наташа Кампуш представляет свою последнюю книгу 10 Jahre Freiheit («10 лет свободы») Фото: PPS/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Похититель не был педофилом?

Кампуш отказывалась обсуждать сексуальные домогательства, совершенные во время ее плена. Таблоиды, по ее словам, были чрезмерно сосредоточены на них. Публично было известно лишь о том, что мужчина заставлял девочку убираться полуголой в квартире, но об изнасиловании Наташа никогда не рассказывала.

Телеобозреватели все чаще позволяли себе усомниться в том, что Наташа — жертва. Их смущало, что о своем заточении она рассказывает с легкостью и без драматизма.

Когда почти через год после побега она пошла на дискотеку и танцевала с молодым человеком, газета Heute опубликовала их тайно сделанные фотографии. Именно тогда Кампуш поняла, что не сможет вести нормальную жизнь. Она отказалась от попыток скрыться от постоянного внимания прессы и сама стала появляться в СМИ. Это позволило ей влиять на то, когда, где и как она будет появляться.

Известно, что в 2008 году Кампуш выкупила дом своего похитителя, а в 2011 году залила подвал, в котором провела восемь лет, цементом до потолка.

Кампуш рассказывала, что в детстве она мечтала «иметь от четырех до семи детей», но давно распрощалась с этой мечтой. Наташа признавалась, что теперь боится заводить семью из-за пережитой психологической травмы и вряд ли когда-то выйдет замуж и родит детей.

Читайте также:

Отчим с битой, а мать с кипятком: детям из семьи садистов ищут новую семью

Девочку изнасиловали на прогулке: малолетних нелегалов ждет жесткий ответ

БДСМ с продолжением: гей-жиголо убил пенсионеров и танцевал перед камерой

Бреют, обливают смазкой и мочой: в Барнауле объявили охоту на педофилов

Люди теряли волосы и медленно умирали: за что казнили посудомойщицу в СССР?