Люди теряли волосы и медленно умирали: за что казнили посудомойщицу в СССР?

Люди теряли волосы и медленно умирали: за что казнили посудомойщицу в СССР?

В марте 1987 года в киевской школе произошло массовое отравление, которое привело к раскрытию серии преступлений, совершенных одной семьей с использованием таллия. NEWS.ru рассказывает подробности этого уголовного дела.

Убийственный обед

В марте 1987 года несколько людей, в том числе трое детей, попали в больницу после обеда в киевской школе. Симптомы, изначально принятые за пищевое отравление, быстро прогрессировали, приводя к выпадению волос и смертям. Несмотря на проверки на радиацию и других версий, причина оставалась неизвестной.

Как говорится в подкасте «Тайны МВД», спустя время следователи зацепились за другой эпизод, который произошел за пару недель до массового отравления. В школе от болезни с похожими симптомами скончалась диетсестра Наталья Кухаренко.

Следователи добились эксгумации тела Кухаренко и отправили образцы тканей на экспертизу. В организме умершей нашли высокий уровень таллия. Таллий — это тяжелый металл, соли которого являются сильным ядом, вызывающим выпадение волос, боли в суставах и другие симптомы отравления.

Также выяснилось, что годом раньше такие симптомы внезапно возникли у двух школьников, учителя химии и партийного организатора. Дети поправились, педагог лишился волос, а парторг скончалась.

Школьная столовая Фото: Олег Макаров/РИА Новости

Бутылочка с машинным маслом

Под подозрением оказались все сотрудники школы. В скором времени под разработку попала и школьная посудомойщица Тамара Иванютина.

В ходе обысков в ее квартире Иванютина бросалась на милиционера и кричала, что ее «позорят на всю округу». Но один из экспертов заметил возле швейной машины бутылочку с машинным маслом, которая для своих объемов оказалась необычайно увесистой. Экспертиза подтвердила, что в бутылке был таллий.

В то же время дома у Иванютиной лежал больной муж. Его болезнь протекала так же, как и у других жертв посудомойщицы. Выяснилось, что все это время она подкладывала яд в еду своего супруга в надежде завладеть всем имуществом после его смерти. До этого Иванютина свела в могилу свекра и свекровь. Последняя заподозрила неладное перед смертью, обвинив сноху в отравлении.

После эксгумации эксперты подтвердили, что супруги умерли от отравления таллием. Муж Тамары Олег Иванютин остался жив лишь потому, что следователи вовремя вышли на его супругу.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирожки для соседа с громким телевизором

Все эти совпадения оказались лишь частью огромной истории семейства Масленко — такую фамилию Тамара носила до замужества. Раскручивая в ретроспективе историю Масленко, можно обнаружить множество странных смертей, которые происходили в непосредственной близости к ним.

Помогла следствию пенсионерка, которую до этого угостила оладьями мать Иванютиной Мария Масленко. Пенсионерка уже знала, что дочь Масленко заподозрили в отравлении, и не стала есть оладьи, а отнесла их в милицию. Экспертиза подтвердила, что в угощение добавлен таллий.

Тогда под следствием оказалась и сама Мария Масленко. Выяснилось, что первой ее жертвой стал сосед, который игнорировал ее просьбы сделать звук телевизора в своей квартире потише. Мария угостила его отравленными пирожками. Другая соседка скончалась после чаепития в квартире Масленко.

Ядом семью Масленко больше 10 лет снабжала знакомая сотрудница геологического института. У нее был доступ к жидкому соединению солей таллия. Геологи используют его для определения плотности минералов, и женщина думала, что Мария и ее супруг Антон травят крыс на даче. На каждой баночке она писала: «Осторожно, яд».

40 эпизодов

Всего в деле Масленко и Иванютиной накопилось более 40 эпизодов с отравлениями, 13 из которых оказались летальными. Среди них был в том числе и первый муж Иванютиной.

Украинская ССР. Советская серийная убийца (отравительница) Тамара Иванютина, отравившая 20 человек (девять случаев закончились смертельным исходом) опаснейшим таллием Фото: Игорь Костин/РИА Новости

Семья отравителей воссоединилась в СИЗО. Родственники не отпирались от обвинений. Антон Масленко наиболее активно помогал следствию.

В ходе следствия выяснилось, что в день, когда массово отравились педагоги и ученики киевской школы, Иванютина рассчитывала отравить только завхоза образовательного учреждения. Так она хотела отомстить ему за замок на двери склада, который тот повесил, чтобы Тамара прекратила воровать продукты из столовой. Но завхоз вылил суп обратно в общую кастрюлю.

Суд приговорил Тамару к смертной казни, а ее родственников — к длительным срокам заключения. Она была уверена, что приговор не приведут в исполнение и ее помилуют как женщину, но 6 декабря 1990 года приговор привели в исполнение. Иванютина стала третьей и последней женщиной, казненной в СССР.

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