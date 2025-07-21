Порошок и виски: модель OnlyFans раскрыла всю правду об изуверах-«шейхах»

Украинская модель Мария Ковальчук постепенно начинает самостоятельно передвигаться. В интервью Ксении Собчак она впервые лично рассказала о том, что происходило в тот злополучный мартовский день, когда она едва не лишилась жизни в ОАЭ. NEWS.ru рассказывает, как эта история выглядела глазами девушки.

«Хорошие ребята»

Мария рассказала, что познакомилась с молодым человеком Артемом в караоке-клубе накануне своего отъезда из страны, но на следующий день опоздала на самолет. В тот же день у нее закончилась бронь номера отеля, и ей надо было решить, что она будет делать дальше в Дубае. На помощь подоспел тот самый Артем, который жил в том же отеле. Он вместе с друзьями позвал девушку полететь с ними в Таиланд.

«То есть молодая компания, все веселые, классные ребята, почему бы нет. Ну и мы пошли в номер», — вспоминает о событиях того дня Мария.

Девушка отмечает, что ее новые друзья были «полутрезвые». При них же она позвонила маме и сказала, что остается в отеле с «хорошими ребятами», попросила не беспокоиться. С этого момента Мария перестала выходить на связь.

На протяжении восьми дней мать Анна пыталась установить всю хронологию исчезновения дочери, ежедневно писала в полицию Дубая, присылала фото дочери и умоляла помочь в поисках. Но полиция Дубая даже не ответила на международную ноту от украинского консульства.

Только на восьмой день знакомые позвонили матери Марии и спросили, какие у дочери были татуировки на руках. В итоге изувеченную Марию опознали по рисунку сердца на кисти. Все эти дни она лежала в больнице без сознания.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Скорее всего, был удар по голове»

Как теперь вспоминает Мария, на следующий день ее новые знакомые отправились за очередной порцией алкоголя. Мужчины затарились крепкими напитками и под градусом начали вести себя более агрессивно. Вместе с Марией парней сопровождали еще две девушки — Милана и Александра.

«Потом пошли какие-то агрессивные толчки, подталкивания в плечи. Парни начали подшучивать, типа, ты принадлежишь нам, будем делать все, что хотим. Я это пыталась воспринимать как шутку, потому что было на самом деле это странно. Они начали вести себя неадекватно, разбивать бутылки об пол, то есть весь пол был усыпан стеклом разбитым. То есть там было невозможно ходить. Дальше они начали запугивать, разбивать стекла. После этого забрали личные вещи, в которых находился паспорт», — рассказывает Мария.

Девушка Александра к этому моменту надела вещи Марии и ушла. Молодые люди начали делать намеки сексуального характера, но Мария не отвечала взаимностью, что их очень злило.

В итоге Мария осталась в номере с Миланой, Артемом и его другом Александром. Последние двое начали напрямую проявлять агрессию к ней.

«Я попыталась вырваться на балкон к соседям, чтобы попросить о помощи. Меня затащили обратно. Пока они были на балконе, я выбежала из отеля, и они последовали за мной», — рассказывает потерпевшая.

Спасаясь от агрессоров, Мария добежала до ближайшего здания и попыталась спрятаться там.

«Это было просто недостроенное здание, открытое. Я просто сидела на этаже и слышала голоса внизу. В момент у меня просто память оборвалась. Скорее всего, был удар по голове, я предполагаю. Следующая сцена, я помню, что я просила о помощи проезжающую машину, которая остановилась уже и вызвала скорую с полицией. Я была в отельном халате», — рассказывает Мария.

Девушка восемь дней лежала в больнице без имени. Мать обзванивала все медорганизации с просьбой сообщить, есть ли у них пациенты с неустановленной личностью, но учреждения лишь перенаправляли женщину в криминальную полицию.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Изнасилования не было

Мария не может точно сказать, что с ней произошло. Ее могли избить или сбросить с высоты.

«Я думаю, что, возможно, меня сбросили. Либо же это было избиение. Один из двух вариантов. Травмы были похожи на это. [Сексуального насилия] не было», — говорит Мария.

О зачинщике этой ситуации, Артеме, Мария могла лишь пояснить, что он является сыном состоятельного отца. В Дубае молодой человек просто живет — не учится и не работает. У его подельника Александра такая же фамилия, но неизвестно, какими родственниками они приходятся друг другу.

Анна рассказала, что, пока ее дочь находилась в коме, полиция уже вышла на молодых людей и их подругу Александру. Первый допрос был проведен буквально спустя три часа после того, как Мария оказалась в больнице.

Как рассказывает Анна, следствие сфальсифицировало показания Марии, пока она была без сознания. В итоге дело закрыли с утверждением, что Мария сама попыталась покончить с собой и была в очень тяжелом алкогольном опьянении. При этом все медицинские отчеты указывают на то, что ни алкоголя, ни наркотических веществ в крови Марии обнаружено не было.

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