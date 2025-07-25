Сожгли трупы у озера: дядя и племянник насиловали и убили 13-летних подруг

В Екатеринбурге следователи завершили расследование уголовного дела о двух изнасилованных и сожженных более 30 лет назад школьницах. Обвиняемые — трое мужчин. Двое из них предстанут перед судом, третий остается в розыске. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого процесса.

Дядя научил плохому

Преступление было совершено в октябре 1994 года, когда обоим задержанным было по 18 лет. Их сообщником стал родной дядя. Именно он сейчас находится в розыске.

По версии следствия, один из молодых людей вместе со своим дядей изнасиловал 13-летнюю девочку, а потом они убили ее. После этого молодой человек вспомнил, что подруга убитой была в курсе, куда та ушла. Тогда мужчины решили разделаться и со второй школьницей.

Сожгли тела на берегу озера

Чтобы совершить второе убийство, они договорились с 18-летним товарищем, который общался с девочкой. Школьницу убедили выйти из дома и поехать с ними. Ее привезли в квартиру, где лежал труп ее подруги, а после изнасиловали и убили.

«Когда малолетняя зашла в квартиру, в отношении неё первым обвиняемым и его дядей также было совершено преступление сексуального характера, после чего злоумышленники расправились и с этой девочкой», — рассказали в СКР.

Затем сообщники вынесли тела несовершеннолетних, погрузили в машину и вывезли на берег Чусовского озера в Екатеринбурге. Фигуранты сожгли тела девочек и бесследно скрылись.

Дядя в бегах

Двоих обвиняемых удалось задержать спустя десятки лет. Как пишет URA.RU, в 2024 году одного взяли по месту жительства, второго — в парке отдыха. Сотрудники полиции и бойцы СОБР Росгвардии обеспечили силовую поддержку при задержании.

Эти двое вскоре предстанут перед судом. Им предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим наказание за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, изнасилование малолетней и пособничество в убийстве. Разбирательство будет вестись в Ленинском районном суде.

Судебно-медицинская экспертиза не выявила у обвиняемых каких-либо психических отклонений, которые позволили бы отправить их на принудительное лечение, а не в колонию.

А вот дядя подсудимых бесследно исчез много лет назад. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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