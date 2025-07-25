Дело об изнасилованных и сожженных школьницах близится к концу В Екатеринбурге осудят мужчин за изнасилование и сожжение двух школьниц

В Екатеринбурге следователи завершили расследование уголовного дела о двух изнасилованных и сожженных более 30 лет назад школьницах, сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СК России Александр Шульга. По его словам, обвиняемые — трое мужчин, двое из них предстанут перед судом, третий — в розыске, передает Lenta.ru.

Инцидент произошел в октябре 1994, когда обоим фигурантам было по 18 лет, а я их дядя, который сейчас находится в розыске, был старше. По версии следствия, один из парней вместе со своим дядей изнасиловал 13-летнюю девочку, а потом они убили ее.

После этого молодой человек вспомнил, что 13-летняя подруга убитой была в курсе, куда та ушла. Тогда мужчины решили разделаться и со второй школьницей.

Для этого они договорились с 18-летним товарищем, который общался с девочкой. Школьницу убедили выйти из дома и поехать с ними. Ее привезли в квартиру, где лежал труп ее подруги, а после изнасиловали и убили.

Затем сообщники вынесли их тела, погрузили в машину и вывезли на берег Чусовского озера в Екатеринбурге. Фигуранты сожгли тела школьниц и скрылись.

Обвиняемых удалось задержать спустя много лет. Двое предстанут перед судом. Их дядя бесследно исчез много лет назад.

Ранее стало известно, что родителей двух малолетних школьников, которые изнасиловали четырехлетнюю девочку в Калужской области, могут депортировать из России, сообщает региональное СУ СК России. По его данным, сейчас семьи фигурантов находятся в центре временного содержания иностранных граждан, а их дети — в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.