Забулдыга увел девочку ловить раков. Ее труп нашли через месяц в гараже

Он обманом увел семилетнюю девочку к гаражам, чтобы изнасиловать. Ее тело нашли лишь спустя месяц. Кто такой Денис Лесников, почему он стал охотником на детей и как детские травмы отцовских избиений превратили мальчика в серийного убийцу? NEWS.ru рассказывает историю киргизского маньяка.

Увел показать, где удобно ловить раков

Маньяк из Киргизии Денис Лесников в период с 2011 по 2014 годы совершил пять краж, два изнасилования в отношении несовершеннолетних, похищение несовершеннолетней и четыре убийства. Одна из его жертв — первоклассница Виктория Ганя. Именно ее убийство стало последним в криминальной карьере душегуба.

В апреле 2014 года мужчина встретил семилетнюю Вику и обманом заманил ее в безлюдное место — сказал, что покажет ей место, где удобно ловить раков. Спустя месяц тело ребенка нашли в заброшенном металлическом гараже в нескольких километрах от дома.

Судебная медицинская экспертиза показала, что девочка подверглась жестокому изнасилованию и избиению. Причиной смерти стало удушение. Выйти на Лесникова удалось благодаря анализу ДНК.

Отец обращался хуже, чем с животным

В интервью изданию Azattyq Ruhy мужчина сразу сказал, что его «сгубила водка». С его слов, все преступления он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

В том числе в день изнасилования и убийства первоклассницы, после которого его и задержали, мужчина по дороге в Костанай выпил бутылку водки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Но уже во второй части интервью Лесников начинает рассказывает о том, каким было его детство. Дома его, сестру и маму постоянно избивал отец. По словам Лесникова, «с животными так не обращаются», как отец позволял себе обращаться с домочадцами.

Позже на мальчика стали жаловаться в школе. Педагогов волновала не только посредственная успеваемость ребенка, но и необоснованные приступы ярости. Школьник Денис в то время находился уже под опекой бабушки. Она отдала его на лечение в психиатрическую больницу, откуда он уже не вернулся домой. Сразу после лечения Лесникова отвезли в интернат.

Смертная казнь была бы легче пожизненного

Когда Лесникова спросили, почему его последней жертвой стал ребенок, он замешкался и признался, что не знает ответа на этот вопрос. Но при этом начал говорить о каких-то комплексах и невозможности поговорить с кем-либо о своих переживаниях. Также добавил, что дело, скорее всего, в его злоупотреблении алкоголем.

«Воспитание тут ни при чем. <...> В трезвом виде у меня таких проблем не возникало никогда», — говорит Лесников.

По словам маньяка, каяться в содеянном он начал уже на следующий день, когда протрезвел.

«У меня у самого дочь. И учитывая то, что с ней могли поступить абсолютно так же, я просто себе места не находил в тот момент», — утверждает арестант.

При этом Лесников говорит, что смертная казнь в его случае не была бы более суровой мерой наказания. В его представлении то, что он переживает сейчас — гораздо тяжелее смертной казни. При этом еще в 2015 году он просил назначить ему максимальный срок вместо пожизненного.

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