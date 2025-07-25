Говорил, что импотент: священник дважды изнасиловал 16-летнюю прихожанку

В Самаре суд продлил домашний арест для священника Владислава Лазаря, которого подозревают в изнасиловании 16-летней прихожанки. В интервью Лоре Штерн девушка Василиса рассказала, как клирик расположил ее к себе, а после надругался. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Супруга простила

С января 41-летний Лазарь находится под арестом. Сначала его держали в СИЗО, но после заменили меру пресечения на домашний арест. За мужчину вступилась его паства, и даже супруга заявила, что простила его и считает пострадавшую девочку Василису виновной в сложившейся ситуации.

«Самый большой шок арест вызвал у детей, само событие их невероятно потрясло. И детям очень тяжело воспринять, что папа, который для них является абсолютным авторитетом, оказался в центре таких событий. Плюс гораздо быстрее видят все новости у блогеров. И очень тяжело для них. Я считаю, что они самое слабое звено в этой ситуации», — говорила жена клирика Тамара Лазарь.

На стороне Василисы активно выступала блогер Иустина Сысоева, которая занимается разоблачением педофилов и иных преступников в структурах РПЦ. Сама она стала жертвой своего отчима-педофила, как и ее младшие сестры.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На исповеди трогал за колени

В интервью на YouTube-канале Лоры Штерн девушка Василиса рассказала, что впервые Владислав начал позволять себе лишнее в тесной келье на цокольном этаже храма. Тогда девочка хотела исповедаться.

«И когда мы с ним разговаривали, он постоянно меня трогал за колени. <…> Он рассказывал о своем детстве, то есть как-то хотел сблизиться тем фактом, что у него такое же было детство. К нему очень жестоко относились с самого детства, и он был одиноким. Я в тот момент тоже себя чувствовала очень подавленной, поэтому я пришла как раз в церковь, потому что я чувствовала себя одинокой, мне были необходимы какая-то поддержка и чувство опоры», — делится Василиса.

Рассказывал, что он импотент

В последующие встречи священник, по словам Василисы, будто бы уже начал исповедоваться ей. Он рассказывал о том, какие травмирующие ситуации переживал в детстве сам.

«И он как-то располагал меня к себе тем, что он рассказывал о том, что к нему так же мама относилась. Она не любила отца, ненавидела его, презирала. И она как-то тоже всю ответственность возлагала именно на него. Она к нему жестоко обращалась, избивала его», — рассказывает Василиса.

После, по ее словам, мужчина рассказал, что в детстве пережил сексуализированное насилие со стороны отчима. Тот якобы хотел кастрировать пасынка.

«И в тот момент еще подключился его отчим, который начал домогаться его. То есть он мне рассказывал в деталях о том, что его отчим брал за гениталии и говорил: „А что, если мы из тебя сделаем девочку?“» — вспоминает Василиса.

Также, по словам Василисы, мужчина рассказывал, как однажды некие зэки раздели его догола в лесу и пытались утопить в реке. По словам девушки, мужчина также скрывал от нее наличие семьи и утверждал, что страдает от эректильной дисфункции.

«Также он рассказывал о том, что он абсолютный монах: у него была одна связь с одной женщиной в тот момент, когда он учился в кадетском училище, когда ему было 16 лет. Рассказывал, что он страдает импотенцией», — говорит Василиса в интервью.

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«Спросил, чем себя удовлетворяю»

По словам Василисы, впервые Лазарь домогался ее в келье храма. Девочка себя плохо чувствовала, поэтому он разложил перед ней раскладушку и предложил прилечь.

«И он лег ко мне. Он начал гладить меня сначала по волосам, потом ниже. <…> У меня ступор, оцепенение какое-то, меня всю трясет, я не понимаю вообще, почему это происходит», — рассказывает Василиса.

Первое изнасилование произошло уже за пределами храма. Мужчина заехал за Василисой в колледж и отвез ее в гостиницу.

«Я не знала, что мы едем в гостиницу. Он закрыл дверь. Он так просто располагал меня к себе. Сделал чай. Начал постепенно переходить на тему какой-то интимности. Он у меня спросил: „Чем ты себя удовлетворяешь, как ты это делаешь?“ На этот вопрос я ему не ответила. Я сказала, что мне неприятно об этом говорить, потому что почему он может вообще задавать мне такие вопросы», — рассказывает девушка.

Но мужчина стал давить на прихожанку и вскоре применил силу.

«Я его толкала. Я пыталась выйти сама. Но из-за того, что дверь заперта была, просто безвыходная ситуация. Он говорил, если я буду тише, то он не будет причинять мне большего вреда», — рассказывает Василиса.

«Заставлял смотреть и удовлетворял себя»

Во второй раз мужчина привез девочку в отель под предлогом обсудить предыдущую встречу, но, закрыв дверь, он сразу перешел к насилию.

«Он ушел в ванную, вышел голым и начал показывать мне фотографии из его личного архива с телефона. А на фотографиях он абсолютно голый. Заставлял смотреть и удовлетворял себя. <…> Он просто вел себя как извращенец, который воспользовался просто моим телом под давлением, под шантажом, под угрозами», — рассказывает Василиса.

Только после второго эпизода мужчина рассказала девушке, что у него четверо детей и он женат.

Сейчас Василису в уголовном деле сопровождает ее отец. Мать долгое время уговаривала дочку отказаться от своих показаний.

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