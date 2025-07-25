«Тебе 12, и я развращу тебя»: как в игре Roblox ловят педофилов

Онлайн-игру Roblox, большинство фанатов которой — дети младше 13 лет, обвиняют в нежелании тратить больше ресурсов на поиск педофилов на своей площадке. Только в США среди пойманных растлителей десятки использовали Roblox для поиска своих жертв. NEWS.ru рассказывает, как общественность пытается влиять на гиганта геймерской индустрии.

«Причина, по которой я окажусь за решеткой»

Цифровая песочница Roblox — наиболее популярная среди детей игра. Не менее половины пользователей приложения — дети младше 13 лет. При этом ежедневно онлайн-платформу посещают 80 млн людей со всего мира, в том числе и из России. Ожидаемо, что эта игра привлекла к себе внимание педофилов. В 2024 году агентство Bloomberg опубликовало расследование о пользователе с ником DoctorRofatniks — сокращенно его все называли Док.

За личностью Дока скрывался 28-летний Джейдон Шедлетски. Он считался одним из самых востребованных IT-разработчиков и особенно ценились его навыки в работе с онлайн-играми. Фактически он был трендсеттером этого направления. Несмотря на черный юмор, а также резкий и грубый тон общения с геймерами, Док был авторитетом на цифровой площадке.

Впервые его репутация попала под удар, когда один из пользователей опубликовал скриншоты переписки Шедлетски с 12-летней девочкой, с которой познакомился на площадке Roblox.

«Тебе 12, и я предполагаю, что ты немного скромная по своему воспитанию, но скоро я развращу тебя так, как ты и не мечтала. Словами не описать, что я хочу с тобой сделать. Ты — причина, по которой я окажусь за решеткой», — писал Док.

Когда компания Roblox Corp. узнала об этих сообщениях, она заблокировала учетную запись Дока. При этом сам Шедлетски хвастался, что скандал утроил его доход. Попытки разоблачить его продолжались до весны 2022 года. Именно тогда Док исчез из интернета.

Геймеры предполагали, что Док покончил с собой. Но несколько месяцев спустя один из игроков сообщил в своем блоге: «Дока наконец-то арестовали».

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Десятки растлителей задержаны

Согласно данным, собранным Bloomberg Businesswerk, с 2018 по 2024 год полиция США арестовала по меньшей мере 20 человек, обвиняемых в похищении или насилии над детьми, с которыми они познакомились с помощью Roblox. Некоторые из них уже были в реестрах сексуальных преступников или обвинялись в насилии над несовершеннолетними.

Среди педофилов были заместитель шерифа, учитель третьего класса начальной школы и медбрат. Все они знакомились с мальчиками и девочками в Roblox и уговаривали несовершеннолетних встретиться с ними офлайн.

В Roblox настаивают, что проблема с педофилами на площадке — общеотраслевая. Там отмечают, что компания модерирует весь контент, который исходит от пользователей. Но опрошенные журналистами бывшие сотрудники корпорации констатируют, что все прилагаемые усилия — это «сизифов труд». Нельзя контролировать весь объем информации на площадке, а педофилы часто используют неочевидные формы растления и часто уводят детей с сервиса, чтобы продолжить непристойное общение в мессенджере или уже в офлайне.

Восемь нынешних и бывших сотрудников по доверию и безопасности заявили в разговоре с Bloomberg, что рост числа пользователей в Roblox важнее безопасности детей.

Большинство специалистов по безопасности, опрошенных Bloomberg, утверждают, что в Roblox преследовать педофилов сложнее, чем на других платформах, поскольку каждый пользователь — это анонимный набор пикселей. В этом и заключается суть заботы о детях: при регистрации нельзя спрашивать настоящие имена, адреса электронной почты или номера телефонов. Это защищает конфиденциальность детей, но сохраняется и анонимность преступников.

Охотники на цифровых педофилов

В 2020 году в Roblox появилась группа геймеров Viplante, которая, разуверившись в желании площадки контролировать поведение секс-хищников на площадке, начала сама отслеживать преступников в цифровой песочнице. Лидером этой группы был Бен Саймон, которому сейчас 28 лет.

«Roblox тратит столько времени, сил и денег, убеждая родителей, что их платформа безопаснее, чем она есть на самом деле», — говорит он, сидя в игровой комнате, увешанной плакатами WikiLeaks и рок-музыкантов. Его аккаунт был заблокирован в Roblox 11 лет назад.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В его блоге на YouTube более 1,2 млн подписчиков. Заголовки его видео выглядят примерно так: «Раскрытие самого отвратительного сообщества Roblox» и «Самая большая проблема с модерацией Roblox». Эти обзоры помогают ему зарабатывать на рекламе.

Некоторые сотрудники Roblox говорят, что уважают усилия Саймона, другие — считают недобросовестным актером, которого больше волнуют клики, чем дети.

Но именно Саймон добился задержания Дока, который, как оказалось, на других площадках делился своими фантазиями о похищении и изнасиловании малолетних девочек. Саймон связался с родителями девочки, которая подверглась растлению, и сопровождал их на протяжении всего уголовного процесса.

Активист резко критиковал Roblox за то, что в период расследования педофил успел заработать на площадке не менее $40 тысяч. И в 2021 году Roblox пошла на открытую судебную конфронтацию с Саймоном. Компания потребовала с мужчины $1 млн в качестве компенсации за урон, нанесенный их репутации. В том числе адвокаты компании обвинили Саймона в том, что на одном из аккаунтов он использовал изображение Адольфа Гитлера и неприличный ник cockassassin. Саймон оправдывался, что создавал этот аккаунт в порядке шутки, когда ему было 15 лет.

Судебные документы показывают, что он согласился выплатить Roblox $150 000, не признавая правонарушения. Roblox также отказалась комментировать это дело, заявив, что Саймон не является «достоверным источником информации о нашей безупречной репутации в сфере безопасности».

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