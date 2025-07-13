Roblox могут запретить в России из-за Чернобыльской АЭС В России хотят ограничить доступ к Roblox из-за карты с Чернобыльской АЭС

В России могут ограничить доступ к онлайн-игре Roblox из-за пользовательской карты с Чернобыльской АЭС, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. На этой локации игроки устраивают виртуальные взрывы и запускают альтернативные сценарии развития событий, передает RT.

Запрет игры будет осуществляться в рамках действия закона о защите детей от вредной информации, — подчеркнула Волынец.

По ее словам, в одном из сценариев геймеры инициируют разрушение реактора, в другом — предотвращают катастрофу на фоне советского гимна. Как Волынец подчеркнула, распространяющиеся в соцсетях видео с прохождением миссий вызывают беспокойство.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что вероятность блокировки Telegram в России крайне мала. По его мнению, мессенджер превратился в масштабную экосистему, которой пользуются миллионы россиян. Парламентарий отметил, что возможны временные сбои в работе, как это иногда происходит с YouTube, но полное отключение сервиса маловероятно.