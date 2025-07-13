Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 19:31

Roblox могут запретить в России из-за Чернобыльской АЭС

В России хотят ограничить доступ к Roblox из-за карты с Чернобыльской АЭС

Фото: roblox.com

В России могут ограничить доступ к онлайн-игре Roblox из-за пользовательской карты с Чернобыльской АЭС, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. На этой локации игроки устраивают виртуальные взрывы и запускают альтернативные сценарии развития событий, передает RT.

Запрет игры будет осуществляться в рамках действия закона о защите детей от вредной информации, — подчеркнула Волынец.

По ее словам, в одном из сценариев геймеры инициируют разрушение реактора, в другом — предотвращают катастрофу на фоне советского гимна. Как Волынец подчеркнула, распространяющиеся в соцсетях видео с прохождением миссий вызывают беспокойство.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что вероятность блокировки Telegram в России крайне мала. По его мнению, мессенджер превратился в масштабную экосистему, которой пользуются миллионы россиян. Парламентарий отметил, что возможны временные сбои в работе, как это иногда происходит с YouTube, но полное отключение сервиса маловероятно.

Чернобыльская АЭС
Roblox
запреты
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Талибан» сделал неожиданное заявление о международном признании
В МВД зафиксировали резкий рост числа терактов в 2024 году
На подъездах к Крымскому мосту организовали бесплатную раздачу воды
Спущенные шорты сына Уилла Смита насмешили пользователей Сети
Воскресенье стало самым жарким днем с начала лета в Петербурге
«Привет» Мерцу от Белоусова, отказ РФ от договора с ООН: что будет дальше
Сформированный по поручению Путина «Орлан» попал под обстрел ВСУ
В зоне СВО заметили российский танк с антидроновыми «дредами»
«Зенит» заключил пятилетний контракт со звездой бразильского футбола
Стало известно о смерти экс-президента южной страны
Милонов взялся за фильмы с бездетными «ведьмами под 40 лет»
В США назвали причину замирания линии фронта на Украине
В Германии предложили вернуть всеобщий призыв в армию
103-летняя женщина раскрыла необычный секрет долголетия
Раскрыт важный маневр российских военных в ДНР
ВСУ замалчивают инцидент с жестоким убийством майора
Roblox могут запретить в России из-за Чернобыльской АЭС
В Европе открывают новый маршрут для поставок оружия на Украину
К чему снится волк: белый, черный, атакующий? Знаки судьбы и предупреждения
«Смешно»: Захарова уколола Госдеп за лицемерие
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.