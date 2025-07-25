Кровавое свидание: на Урале мать-одиночка получила 70 ударов ножом

В Свердловской области под суд пойдет рецидивист. Бывалый вор и дебошир в свои 26 лет совершил первое убийство. А жертвой выбрал мать-одиночку, которую пригласил на свидание. NEWS.ru рассказывает о подробностях уголовного дела.

Первое свидание

Житель города Ревда Свердловской области Андрей Мартюшев познакомился в интернете с 37-летней Екатериной Титовой и предложил встретиться. Женщина, работающая в такси, приехала на свидание на своей машине. Она в одиночку воспитывала ребенка и остро нуждалась в деньгах, поэтому часто подрабатывала извозом по ночам.

Мартюшев явился на встречу в состоянии сильного алкогольного опьянения, сел в автомобиль на заднее сиденье и, не вступая в разговор, достал нож и нанес несколько ударов. По данным экспертизы, на теле жертвы было зафиксировано около 70 ножевых ранений. Сам убийца настаивал, что ударил девушку 10–12 раз.

После совершения преступления Мартюшев оставил тело на заднем сиденье, сел за руль и отправился кататься по городу. Он заехал на автозаправочную станцию, а затем продолжил движение по городу.

Позже он выехал за пределы Екатеринбурга, но, повредив передние колеса автомобиля, оставил машину в Рядинском районе.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДНК на крышке бензобака

Утром полиция обнаружила автомобиль с телом Екатерины Титовой. Начался розыск преступника. Установить личность подозреваемого удалось благодаря ДНК, оставленной на крышке бензобака во время заправки.

Андрею Мартюшеву 26 лет. Его нашли в базе данных ранее судимых лиц. В его прошлом — кража, грабеж, разбой и угон автомобиля. Задержание проходило в съемной квартире.

«По месту жительства сыщики обнаружили и изъяли главный вещдок — орудие преступления. Злоумышленник дал признательные показания и сейчас находится под стражей. Его проверяют на причастность к иным ранее совершенным преступлениям», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых каналу НТВ.

В ходе допроса Мартюшев сообщил, что у него возникла навязчивая идея убить человека, однако не уточнил, возникла ли она до знакомства или уже по дороге на свидание.

Лечение или камера

По словам следователей, Мартюшев не осознает содеянного. На допросе он не проявлял раскаяния. Для установления его психического состояния была назначена психиатрическая экспертиза. Ее результаты повлияют на выбор меры наказания.

Возможны два варианта: лишение свободы или принудительное лечение. На время следствия Мартюшев находится в СИЗО.

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