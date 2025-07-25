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25 июля 2025 в 01:00

Убивал малышей в колясках: сын генерала год держал в ужасе всю Москву

Анатолий Бирюков в представлении ИИ Анатолий Бирюков в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье маньяк начал похищать младенцев из колясок, причем зачастую в людных местах. Пять девочек и мальчиков были зверски убиты, из них четверых изнасиловали. Кем оказался нелюдь и как его поймали — в материале NEWS.ru.

Что известно об убийствах младенцев в Москве и Подмосковье

16 сентября 1977 года женщина оставила дочку возле молочного магазина на улице Маршала Бирюзова в районе Щукино. Она заскочила туда за покупками. Когда мать малышки вышла из магазина, ни ребенка, ни коляски уже не было. Вскоре пустую детскую коляску нашли в близлежащем дворе. Через какое-то время девочку с многочисленными ранами и ссадинами обнаружили в одном из подъездов. Ребенок умер по пути в больницу — злодей разрубил его ножом почти пополам.

Через три дня произошло второе убийство. Москвичка зашла в магазин «Детский мир» на проспекте Мира, оставив дочь в коляске у входа. Пока женщина выбирала товары, маньяк увез девочку и зверски надругался над ней. В отличие от предыдущего эпизода, пустую коляску обнаружили не рядом с местом пропажи, а на расстоянии нескольких станций метро. Труп младенца нашли на свалке в поселке Мамыри через месяц после расправы.

«Смерть трехмесячного ребенка наступила от тяжелой черепно-мозговой травмы. По заключению экспертов, младенец попал на свалку из мусорного бака с улицы Большая Садовая», — говорилось в материалах уголовного дела.

Следующее преступление было совершено в начале октября. Маньяк напал на пенсионерку, которая гуляла с полугодовалым внуком, схватил мальчика и убежал. Труп малыша с признаками насильственной смерти нашли спустя несколько дней.

Еще два убийства произошли через неделю в подмосковном Чехове. Злодей похитил двух девочек, которым не было и года. Впоследствии были обнаружены их трупы со следами изнасилования.

«Сколько на его совести было убийств малолетних детей, никто сейчас сказать не может», — рассказал бывший инспектор уголовного розыска Борис Шехтман, который в 1977 году занимался поисками педофила.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как милиция разыскивала убийцу младенцев в Москве и Подмосковье

Серия убийств младенцев в Москве ошеломила общество, жившее в период позднего застоя. Несмотря на то что уголовное дело было засекречено и о жутких преступлениях не говорили в СМИ, по столице поползли слухи о маньяке. К тому же участковые милиционеры предупреждали горожан, чтобы они не оставляли коляски и малолетних детей без присмотра.

Как рассказывал в программе «Следствие вели» Леонид Каневский, сотрудники правоохранительных органов начали тотальную проверку на улицах и останавливали всех подозрительных граждан, особенно с чемоданами и большими сумками. Тысячи переодетых в гражданское милиционеров патрулировали город и наблюдали за происходящим. Дело находилось на контроле у министра внутренних дел СССР Николая Щелокова.

Маньяк понимал, что его ищут. Экс-следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко рассказывал, что убийца, видимо, решил сменить локацию. Но, как выяснилось в итоге, он стал совершать преступления рядом с местом жительства.

21 октября 1977 года маньяк попытался похитить коляску с ребенком в подмосковном Чехове. Местная жительница заглянула в магазин возле дома. Выйдя на улицу и не обнаружив коляску, она подняла шум.

Это спугнуло злодея — он убежал, оставив ребенка нетронутым. Но свидетели запомнили приметы преступника — полноватого мужчины лет сорока. Особенно в глаза бросились ожоги на его лице.

В милиции составили фоторобот подозреваемого еще после первых преступлений, но очевидцы не смогли описать его в деталях. В этот раз важные приметы помогли оперативно схватить предполагаемого преступника. По одной из версий, мужчину увидели в том же магазине в Чехове, возле которого ранее заметили похитителя колясок. Там же его и схватили. По другой версии, подозреваемого задержали на рабочем месте.

Фотография из материалов уголовного дела (на фото — Анатолий Бирюков) Фотография из материалов уголовного дела (на фото — Анатолий Бирюков) Фото: Министерство внутренних дел РСФСР

Кого задержали по подозрению в похищениях и убийствах детей

Задержанным оказался 38-летний слесарь местного строительного управления Анатолий Бирюков. Как выяснилось, еще несколько лет назад мужчина попадал в поле зрения силовиков.

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», в 1971 году он пытался похитить коляску возле детской поликлиники. Но мать ребенка вовремя вернулась и подняла крик, в результате чего Бирюкова задержали. Он утверждал, что якобы хотел преподать урок женщине, оставившей младенца без присмотра. Мужчину оштрафовали за нарушение общественного порядка и отпустили.

В 1972 году Бирюков вновь был задержан. По одним данным, его осудили на три с половиной года лишения свободы за попытку кражи коляски с целью ее последующей перепродажи. По другим, мужчина избежал судимости из-за того, что был выходцем из известной семьи.

После задержания в октябре 1977 года Бирюков признался в убийствах пяти младенцев и подробно рассказал о совершенных преступлениях. Кроме того, его опознали несколько свидетелей.

Как жил маньяк до серии убийств младенцев

Бирюков родился в 1939 году в семье советского военачальника Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Николая Бирюкова, участника Гражданской войны и Второй мировой. Будущий маньяк проживал в Чехове.

В детстве он получил ожоги на лице, руках и туловище. По одной из версий, Бирюков решил распилить боевой патрон, который взорвался, а разлетевшиеся осколки изуродовали его. По другой, дома на мальчика случайно опрокинули кастрюлю с кипятком. Когда Бирюкова выписали из больницы, он стал замкнутым, боязливым и сторонился людей, стыдясь своей внешности. В школе над мальчиком издевались одноклассники, у него не было друзей.

Анатолий Бирюков в представлении ИИ Анатолий Бирюков в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Бирюков выучился на слесаря и стал работать по специальности. Несмотря на изуродованное лицо и замкнутый образ жизни, он женился. В браке у Бирюкова родился сын (по другим данным — две дочери). После того как его задержали за попытку кражи коляски в 1972 году, жена от него ушла.

Знакомые описывали Бирюкова как вежливого и доброго мужчину. Когда его арестовали за убийства, мало кто из знакомых мог поверить в его причастность к страшным злодеяниям.

У Бирюкова появились извращенные фантазии на фоне разлада сексуальной жизни с супругой. Сначала он безуспешно пытался завести любовницу. Затем мужчина хотел соблазнить девушку-подростка, но отказался от этого, боясь разоблачения. В итоге Бирюков стал нападать на младенцев.

Что стало с маньяком — похитителем младенцев после задержания

Как показали результаты экспертизы, Бирюков страдал непофилией — болезненным сексуальным влечением к новорожденным детям. При этом его признали вменяемым и завели уголовное дело об убийствах и изнасилованиях.

Маньяк утверждал, что осознанно шел на преступления, поскольку младенцы не только не могли дать ему отпор, но и рассказать обо всем взрослым. По некоторым данным, Бирюков даже хотел надругаться над своими детьми. Он подавлял разрушительные порывы, пока не перешел к «охоте» на малышей в колясках.

Процесс над убийцей проходил тяжело, отмечал Каневский. Возле здания суда постоянно дежурили врачи скорой помощи: родителям погибших детей во время заседаний становилось плохо.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Суд приговорил Бирюкова к смертной казни. После вынесения вердикта он попытался совершить суицид в тюремной камере. В феврале 1978 года маньяка расстреляли.

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