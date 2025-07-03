Писал стихи, расчленял женщин: сибиряк избежал расстрела и взялся за старое

В конце 1960-х в Новосибирске мужчину, признавшегося в убийстве женщины c ребенком, приговорили к смертной казни. Тем не менее его не только не расстреляли, но и выпустили на свободу. Он продолжил «охоту» на девушек, описывал убийства в стихах и глумился над милиционерами, намекая, где им искать новый скелет. Что известно о потрошителе из Сибири, почему его отпустили, сколько он убил человек и какое понес наказание — в материале NEWS.ru.

Как в Новосибирске мужчина убил женщину и ее 11-летнюю дочь

В 1968 году в комнате новосибирской коммуналки были найдены мертвыми мать-одиночка и ее 11-летняя дочь. Их задушили полотенцами. Следователи пришли к выводу, что убийство не было совершено ради ограбления — преступник не забрал с собой деньги и ценные вещи.

Под подозрение попал бывший муж женщины, отец задушенной дочери. Мужчина отличался бурным нравом и часто прибегал к рукоприкладству. Однако супруги давно развелись, некоторое время спустя он вновь женился. На момент убийства у мужчины было алиби.

Как позже выяснили следователи, после развода женщина пыталась наладить личную жизнь и найти любящего отчима для дочери. За две недели до гибели она познакомилась с шофером Анатолием Мусулевым, который пообещал взять ее замуж. Жених попал в поле зрения новосибирских оперативников — Мусулева задержали.

Почему приговоренный к смертной казни оказался на свободе

На допросах Мусулев утверждал, что, когда пришел к избраннице, она его якобы выгнала. Однако результаты экспертизы показали, что образцы пота на полотенцах, которыми были задушены женщина и ее дочь, совпадали с образцом пота задержанного. Мужчина испугался и признался в убийстве.

Маньяк в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Согласно показаниям подозреваемого, он пришел свататься к новой подруге, но она решила повременить с решением. Мужчину это не устроило, он стал стаскивать одежду с женщины и, чтобы овладеть ею, задушил полотенцем. Из-за шума проснулась ее дочь. Чтобы устранить свидетеля, убийца задушил и ребенка.

Новосибирский областной суд приговорил Мусулева к смертной казни. Но адвокат добился отмены вердикта и оправдания подсудимого, поскольку в деле, кроме его признания, не было никаких доказательств вины. По словам защитника, мужчина якобы написал явку с повинной из-за того, что находился под давлением оперативников, заставивших взять на себя чужую вину. Расследование убийства вернулось на новый круг, а поиски преступника не давали результатов в течение шести лет.

За что маньяк вновь попал за решетку

В 1974 году исчезла 19-летняя девушка, направлявшаяся в родное село из Ленинска-Кузнецкого. Вскоре в Кемеровской области пропала еще одна местная жительница, которая уехала к родителям за маленьким сыном. Сотрудники милиции предположили, что женщины исчезли после того, как ловили попутные машины.

Позже выяснилось, что накануне пропажи одной из девушек местные жители увидели на дороге бензовоз с открытым капотом. Они решили помочь водителю, полагая, что машина сломалась. Но тот, увидев незнакомцев, схватился за монтировку и прогнал их.

Оперативники вычислили, что это за машина и кто был за рулем. В тот вечер на ней работал Мусулев. Как рассказывал в программе «Следствие вели» бывший инспектор уголовного розыска Ленинска-Кузнецкого Юрий Денисов, к ним в отдел пришли девушки-близняшки. Одна из них со слезами на глазах пожаловалась на то, что ее муж попытался изнасиловать сестру, а та отказывается писать заявление. Другая близняшка оправдывалась, что боится агрессивного родственника, который якобы грозил ей расправой. Они сказали, что мужчину зовут Анатолий Мусулев.

Анатолий Мусулев Фото: Военный билет Ататолия Мусулева

Впоследствии оперативники отправились к нему домой, но он находился на работе. Во время осмотра жилища сыщики обратили внимание на пуговицу с обрывком ткани. Ее цвет совпадал с оттенком пальто одной из пропавших женщин. Ее родители позже подтвердили, что материал и пуговица такие же, как на одежде дочери. Кроме того, сыщики обнаружили отпоротый норковый воротник и золотые сережки, принадлежавшие другой исчезнувшей девушке.

Вернувшись с работы и увидев милиционеров, Мусулев сначала вел себя хладнокровно. Но когда ему предъявили улики, он признался в убийствах женщин. Затем маньяк показал место возле деревни под Красноярском, где закопал части расчлененных тел.

Что известно о маньяке Мусулеве

В юношестве Мусулев хотел стать разведчиком и даже принимал яды, чтобы сформировать к ним иммунитет. В 1960-е он работал в Доме культуры под Новосибирском, после чего устроился на новое место водителем. Знакомые характеризовали его как хозяйственного мужчину. К тому же он занимался фотографией, много читал, сочинял стихи и пел под гитару. Исполняя бардовские песни, Мусулев привлекал внимание девушек.

Мужчина был женат три раза. Каждый раз он быстро разводился, не успев прожить с супругой и года. После вынесения оправдательного приговора в начале 1970-х Мусулев уехал в Кемеровскую область. Там он вновь женился и стал работать водителем на бензовозе, на котором подвозил своих жертв.

Что стало с маньяком Мусулевым после второго задержания

После задержания Мусулев притворялся сумасшедшим. Например, он утверждал, что одна из его жертв якобы сама просила отрубить ей голову, а вторая — расчленить ее. Но результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мужчина вменяем и полностью осознавал свои действия во время убийств.

Преступники в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маньяк давал некоторые признательные показания в виде куплетов. «Зачем убил я, сам не знаю, какой-то миг — ее уж нет. И лишь в стихах я намекаю, где новый вам искать скелет», — писал маньяк.

Во время обыска у Мусулева нашли странные записи с датами и схематичными рисунками. По мнению оперативников, они имели отношение к убийствам. Но маньяк не стал вдаваться в подробности, а поставил условие: если ему сохранят жизнь, он будет ежегодно рассказывать следователям о местах захоронения убитых женщин.

Однако суд во второй раз приговорил Мусулева к смертной казни. Впоследствии приговор привели в исполнение. Как отмечают авторы книги «Феномен российских маньяков», следователям удалось доказать убийства четырех человек.

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