12 августа 2025 в 15:30

Девочке с Украины помогли воссоединиться с мамой в России

Львова-Белова помогла школьнице вернуться к матери в Россию с Украины

Мария Львова-Белова Мария Львова-Белова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временно проживавшая на Украине 11-летняя школьница смогла вернуться к матери в Россию, сообщает ТАСС. Ей помогли уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и правительство Катара. Школьница проживала с мамой на территории Донецкой Народной Республики, в 2022 году ее отвезли на Украину к родственникам. Трудности с оформлением документов мешали ребенку вернуться к родительнице.

По поручению президента России Владимира Путина продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз помогли в воссоединении мамы с дочкой, — отметила Львова-Белова.

Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Бурнашкина, недавно освобожденная в Анталье после обвинения в оставлении новорожденной дочери Николь в опасности, намерена участвовать в российском суде по вопросу опеки над ребенком. По словам защитницы, она хочет вернуть дочь и планирует принять участие в августовском заседании суда в России. Однако Львова-Белова в июле отметила, что от Бурнашкиной не поступало соответствующих обращений в аппарат детского омбудсмена.

