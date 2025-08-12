Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 06:55

Бросившая ребенка в Анталье россиянка планирует вернуть права по опеке

Бросившая ребенка в аэропорту Турции Бурнашкина готовится к суду об опеке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянка Екатерина Бурнашкина, недавно освобожденная в Анталье после обвинения в оставлении новорожденной дочери Николь в опасности, намерена участвовать в российском суде по вопросу опеки над ребенком, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат, представляющая интересы семьи в Турции. По словам защитницы, Екатерина хочет вернуть дочь и планирует принять участие в августовском заседании суда в России.

Семья уже нашла российского адвоката и получает поддержку от некой ассоциации. Николь была возвращена в Россию после нескольких месяцев в Доме малютки в Анталье. При этом российский уполномоченный по правам ребенка, Мария Львова-Белова, в июле заявила, что от Екатерины не поступало обращений в аппарат детского омбудсмена.

Также отмечается, что у российских властей нет достаточного количества официальных документов для правовой оценки ситуации. Для выяснения обстоятельств был направлен запрос в компетентные органы, включая Генконсульство РФ в Анталье.

Ранее юрист Евгения Данилова сообщила NEWS.ru, что в России органы опеки могут поставить семью на учет, если родители оставят ребенка в машине на жаре. По ее словам, уголовное или административное дело возбуждается в том случае, если ребенку был нанесен вред и потребовалась медицинская помощь. Она уточнила, что при повторных инцидентах или тяжелых последствиях суд может лишить семью родительских прав.

дети
суды
Турция
опека
