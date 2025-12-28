Финляндия приняла на себя сносящий самолеты снежный удар

Люди на улице в Хельсинки в ветреную и снежную погоду

Из-за сильной снежной бури в Финляндии без электричества остались более 160 тыс. домохозяйств, сообщила газета Sweden Herald. Также в результате непогоды со взлетно-посадочной полосы снесло два самолета. На их борту находилось свыше 150 человек. В результате этих инцидентов никто не пострадал. Временные ограничения коснулись авиасообщения с городами Киттиля, Рованиеми и Ивало — полеты туда были приостановлены.

По данным спасательных служб, пассажирский самолет с примерно 150 людьми на борту, а также самолет меньшего размера с менее чем 10 пассажирами из-за сильного ветра выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы и врезались в снежный сугроб, — говорится в сообщении.

Ранее в США из-за масштабного снегопада отменили и задержали свыше 10 тыс. авиарейсов. Сбои затронули как внутренние, так и международные направления, вызвав серьезные проблемы в авиаперевозках. В некоторых районах Нью-Йорка выпало более 15 сантиметров снега. В отдельных частях штата уровень снежного покрова достиг 25 сантиметров. Предупреждения о сложных погодных условиях разной степени опасности получили более 20 млн человек.