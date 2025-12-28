Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 11:04

Ураганный ветер отбросил два самолета прямо в сугроб

В Финляндии два самолета съехали в сугроб из-за ураганного ветра

Фото: imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de/Global Look Press
Два самолета сошли с рулежной дорожки и оказались в сугробе в финском аэропорту Киттиля в Лапландии, сообщает Helsingin Sanomat. Сначала прибывший из Женевы швейцарский пассажирский лайнер из-за ураганного ветра съехал с покрытия на заснеженную обочину.

Затем аналогичная ситуация произошла с небольшим частным самолетом. Отмечается, что на борту пассажирского воздушного судна находилось около 150 пассажиров, в частном — менее 10 человек. Столкновения между самолетами не произошло, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее сверхлегкий самолет с рекламным баннером упал в океан недалеко от пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. Как рассказали очевидцы, борт Cessna 170A носом ушел в воду рядом с берегом, перед крушением был слышен взрыв. Тело пилота аквалангисты достали через два часа после трагедии.

До этого стало известно, что вечер субботы, 27 декабря, обернулся масштабными задержками для двух ключевых аэропортов Москвы. Из-за введенных Росавиацией ограничений Внуково и Шереметьево задержали свыше 270 вылетов и прилетов, десятки самолетов были перенаправлены.

самолеты
Финляндия
происшествия
аэропорты
ураганы
