Два российских аэропорта задержали около трех сотен рейсов

Вечер субботы, 27 декабря, обернулся масштабными задержками для двух ключевых столичных аэропортов, передает РИА Новости. Из-за введенных Росавиацией ограничений Внуково и Шереметьево задержали свыше 270 вылетов и прилетов, десятки самолетов были перенаправлены.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали с разницей в час. Во Внуково с 15:59 мск, а в Шереметьево — с 17:06. Работа в нормальном режиме была восстановлена только около полуночи. По данным онлайн-табло, за это время 42 рейса были отменены, а 69 самолетов ушли на запасные аэродромы.

Несмотря на сложности, в аэропортах сообщали о спокойной обстановке в терминалах. Пассажирам, ожидавшим свои рейсы, оказывали необходимую помощь в соответствии с установленными правилами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении еще одной атаки беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении столицы. По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны сбили три цели. На местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.