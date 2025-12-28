Пьяный водитель запустил цепную реакцию смертельного ДТП

Водитель и пассажирка автомобиля Lada Granta погибли при столкновении трех машин на трассе Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе Новосибирской области, сообщили в региональном главке МВД. По данным ведомства, авария произошла из-за пьяного водителя Toyota Camry 2000-го года рождения, который спровоцировал цепную реакцию.

Водитель 2000-го года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, двигаясь со стороны г. Омск в сторону г. Новосибирск, на 1363-м км автодороги Р-254 «Иртыш» допустил столкновение с попутным автомобилем Lada Granta под управлением водителя 1993 года рождения, после чего Lada Granta, выехав на полосу для встречного движения, совершает столкновение со встречным грузовым автомобилем Freightliner, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии сообщили, что вечером 27 декабря на автодороге в Можгинском районе произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации, 11-летняя девочка погибла, еще четверо человек, среди которых есть дети, были травмированы и доставлены в больницы. Причиной стало то, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом.

Кроме того, в управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что на трассе «Пермь — Екатеринбург» в районе Первоуральска произошло массовое столкновение с участием четырех машин. По информации ведомства, пострадали трое взрослых, в том числе беременная женщина, и 10-месячный ребенок. Вероятной причиной аварии стала потеря управления водителем автомобиля Hyundai IX35.