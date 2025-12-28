«Сюжет пьесы»: режиссер Житинкин о жизни великой актрисы Брижит Бардо

Народный артист России режиссер Андрей Житинкин выразил уверенность, что после ухода французской актрисы Брижит Бардо о ней непременно будут снимать фильмы. Он отметил, что у знаменитости была очень интересная жизнь, которая не уступает по насыщенности событиям жизни ее экранных героинь.

Посмотрите, какая она была в XX веке и какая в XXI. Это просто сюжет пьесы. Я думаю, что теперь, после ее ухода, конечно, о ней снимут фильм, появятся байопики, потому что у нее была такая бурная жизнь, столько романов и приключений, что это, конечно, сюжеты, которые останутся в истории. Так бывает редко, чтобы интересное на экране и еще более интересное в жизни сочетались. Она так бурно прожила свою жизнь, что экранная жизнь абсолютно не менее прекрасна, чем ее личная жизнь. Ее личные переживания, страдания, обретения и потери — это тоже сюжет. И я счастлив, что это останется в истории, потому что все будут снимать, все будут писать пьесы и байопики. Она действительно великая актриса, ― высказался Житинкин.

Режиссер напомнил, что в XXI веке Брижит Бардо стала спасать животных и занялась экологией. Собеседник отметил, что эмоциональное сердце актрисы не могло оставаться пустым: раньше она дарила эмоции зрителям, а после ― животным.

Я не знаю, что более высокое может быть перед Богом, потому что она спасала бездомных животных. Она писала петиции в парламент, она со всеми перессорилась — со всеми своими друзьями и, самое главное, даже с правительством, потому что говорила, что люди забыли о милосердии и никто не думает о животных, которые страдают не меньше, чем человек. Она же была кинозвездой, знаменитой на всю планету. Она стала спасать экологию планеты. Она подумала, что это ее миссия. При этом она почти никогда не фотографировалась. Она была затворницей, не хотела, чтобы ее видели, но ее активность по спасению животных и ее милосердие в конце жизни меня потрясли, ― резюмировал Житинкин.

Ранее стало известно, что Бардо скончалась на 92-м году жизни. Причина смерти знаменитости не уточняется.