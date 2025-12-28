В Словакии ждут стабильности после завершения кризиса на Украине TASR: словаки надеются на рост экономики после окончания кризиса на Украине

Большинство граждан Словакии ожидает, что экономика страны укрепится после завершения кризиса на Украине, сообщает агентство TASR со ссылкой на исследование. Уверенность в улучшении ситуации в республике выразили 52,3% опрошенных. Противоположной точки зрения придерживаются 38% участников опроса.

Оптимистичный взгляд на перспективы роста словацкой экономики разделяют в основном граждане старше 49 лет. Также эту позицию чаще поддерживают жители Братиславского края, расположенного на западе страны, Кошицкого края на востоке и Жилинского края на северо-западе.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально подтвердил, что его страна не станет финансировать военные нужды Украины. Государство также отказалось от участия в европейском кредите для Киева, объем которого составляет €90 млрд (8 трлн рублей). Фицо подчеркнул на пресс-конференции, что таким образом полностью выполнил свои предвыборные обязательства.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия приветствует готовность Словакии к развитию торгово-экономического взаимодействия в рамках двусторонней межправительственной комиссии. По словам дипломата, такие комиссии являются эффективным инструментом международного сотрудничества. Захарова также отметила, что работа аналогичных комиссий с большинством стран ЕС сейчас заморожена по инициативе европейской стороны.