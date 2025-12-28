Большинство граждан Словакии ожидает, что экономика страны укрепится после завершения кризиса на Украине, сообщает агентство TASR со ссылкой на исследование. Уверенность в улучшении ситуации в республике выразили 52,3% опрошенных. Противоположной точки зрения придерживаются 38% участников опроса.
Оптимистичный взгляд на перспективы роста словацкой экономики разделяют в основном граждане старше 49 лет. Также эту позицию чаще поддерживают жители Братиславского края, расположенного на западе страны, Кошицкого края на востоке и Жилинского края на северо-западе.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально подтвердил, что его страна не станет финансировать военные нужды Украины. Государство также отказалось от участия в европейском кредите для Киева, объем которого составляет €90 млрд (8 трлн рублей). Фицо подчеркнул на пресс-конференции, что таким образом полностью выполнил свои предвыборные обязательства.
До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия приветствует готовность Словакии к развитию торгово-экономического взаимодействия в рамках двусторонней межправительственной комиссии. По словам дипломата, такие комиссии являются эффективным инструментом международного сотрудничества. Захарова также отметила, что работа аналогичных комиссий с большинством стран ЕС сейчас заморожена по инициативе европейской стороны.