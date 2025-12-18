В МИД РФ приветствовали развитие торговых отношений с одной из стран ЕС

Россия приветствует готовность Словакии к развитию торгово-экономического взаимодействия в формате двусторонней межправительственной комиссии, заявила представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. По словам дипломата, такие комиссии являются эффективным инструментом международного сотрудничества.

Мы готовы к восстановлению взаимодействия в этом формате и ожидаем назначения словацкого сопредседателя комиссии. <…> Мы исходим из того, что возобновление работы российско- словацкой комиссии может придать новый импульс развитию потенциала торгово-экономического сотрудничества и в перспективе позволит увеличить двусторонний товарооборот, а также расширить инвестиционное технологическое сотрудничество на справедливо недискриминационной и взаимовыгодной основе, — заявила представитель МИД.

Захарова отметила, что сейчас деятельность двусторонних комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с абсолютным большинством стран ЕС заморожена по инициативе европейцев. Венгрия, по ее словам, остается одним из немногих исключений из этого правила.

Единственная страна, взаимодействие с которой в рамках комиссий продолжается на регулярной основе, это Венгрия. Она является надежным экономическим партнером нашей страны. И очередное 16-е заседание российско-венгерской комиссии состоялось в Москве 9 декабря, — сказала Захарова.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен обратиться в МИД страны с инициативой возобновить работу двусторонних комиссий по экономическому сотрудничеству с Россией. Также Фицо сказал, что после воцарения мира на Украине западные страны побегут к России восстанавливать торговые и экономические отношения.