13 декабря 2025 в 16:49

Европейский политик призвал восстановить отношения с Россией

Фицо анонсировал возобновление экономических консультаций с Россией

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен обратиться в МИД страны с инициативой возобновить работу двусторонних комиссий по экономическому сотрудничеству с Россией. В эфире программы «Субботние диалоги» словацкого общественного вещателя STVR он призвал к возобновлению отношений.

Я отношусь к тем, кто призывал и будет призывать к восстановлению отношений. Я попрошу министра иностранных дел как можно быстрее восстановить заседания комиссий, которые есть у стран по экономическому сотрудничеству, — сказал политик.

Также Фицо заявил, что после воцарения мира на Украине западные страны побегут к России восстанавливать торговые и экономические отношения. Тогда мировое сообщество увидит всех лицемеров, подчеркнул он.

Кроме того премьер-министр Словакии считает, что, если стороны заключат соглашение, Россия выйдет из конфликта абсолютным победителем. При таком раскладе Москва укрепит свои позиции «морально и экономически».

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал к восстановлению диалога с Россией, подчеркнув, что страна не является врагом. Он заявил, что лично готов посетить Москву и повторить слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о мире.

