Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 17:10

Политика Евросоюза в отношении России напомнила Захаровой театр абсурда

Захарова сравнила политику Евросоюза в отношении России с театром абсурда

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Политика Евросоюза в отношении России давно лишена логики, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, курс ЕС напоминает театр абсурда.

Политика Евросоюза в отношении Российской Федерации давно лишена какой-либо здравой логики и напоминает театр абсурда, — отметила она.

Дипломат обратила внимание на ситуацию внутри ЕС. В частности, ее привлекли отсутствие роста экономики, существенно увеличивающиеся государственный долг и бюджетный дефицит, падение производства и деиндустриализация. При этом расходы Европы на энергетику зашкаливают, объяснила Захарова.

Также Захарова заявила, что западные политики связаны с украинским президентом коррупционными делами и Зеленский их шантажирует. По словам российского дипломата, главу украинского государства можно назвать настоящим террористом.

Ранее стало известно, что украинская сторона может согласиться сдать весь Донбасс России. Аналитики утверждают, что Киеву придется принять выгодные Москве условия при сценарии, где Европа неспособна повлиять на результат переговоров, от которых ее отстранили.

Мария Захарова
Россия
политика
Европа
критика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл циничную тактику ВСУ по территории России
Эстонских депутатов отчитали за запах алкоголя на встрече с Далай-ламой
Избитый в Астрахани тренер рассказал о своем состоянии
Ресторанная закуска дома: грибная намазка на хрустящем хлебе
США почти вдвое увеличили закупки одной российской крупы
Слабый снегопад и тепло до +3? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать
Бразильянка объявила о рождении сына от куклы на гендер-пати в туалете
Россияне бросились скупать зимний инвентарь
«Богатство на грабеже колоний»: в Сербии осудили заморозку активов России
Стало известно, кто будет ответчиком по иску «Роснано» на 12 млрд рублей
«Чеховский юмор»: Медведева об отношениях Нагиева и Крыжовникова
Мерц объявил о конце американской эпохи для Германии
БПЛА ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области
«Зажигать до утра»: Картункова о праздновании Нового года
Идеальное тайное трио: намазка для брускетт, которая заменит мясо
Мужчина покончил с собой в туалете самолета
Автора видео с курящим рэпером-срочником Macan наказали
Медведева раскрыла, почему «Елки-12» снимали сразу четыре режиссера
Оппозиция собрала более 25 млн голосов в поддержку бывшего мэра Стамбула
Женщина перепутала педали и влетела на Jaguar к пловцам
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.