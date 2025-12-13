Политика Евросоюза в отношении России напомнила Захаровой театр абсурда Захарова сравнила политику Евросоюза в отношении России с театром абсурда

Политика Евросоюза в отношении России давно лишена логики, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, курс ЕС напоминает театр абсурда.

Дипломат обратила внимание на ситуацию внутри ЕС. В частности, ее привлекли отсутствие роста экономики, существенно увеличивающиеся государственный долг и бюджетный дефицит, падение производства и деиндустриализация. При этом расходы Европы на энергетику зашкаливают, объяснила Захарова.

Также Захарова заявила, что западные политики связаны с украинским президентом коррупционными делами и Зеленский их шантажирует. По словам российского дипломата, главу украинского государства можно назвать настоящим террористом.

Ранее стало известно, что украинская сторона может согласиться сдать весь Донбасс России. Аналитики утверждают, что Киеву придется принять выгодные Москве условия при сценарии, где Европа неспособна повлиять на результат переговоров, от которых ее отстранили.