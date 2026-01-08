Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 20:53

Волосатая гусеница испортила россиянке отдых своим укусом

В Таиланде ядовитая гусеница укусила россиянку

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
Отдых российской туристки в тайском городе Паттайя был испорчен из-за укуса ядовитой волосатой гусеницы, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина искупалась в море, а затем, вернувшись на свой шезлонг, случайно села на ядовитое насекомое.

Контакт с гусеницей привел к болезненному ожогу, за которым последовала сильная аллергическая реакция. Как позже выяснилось, виновницей оказалась гусеница миртовой моли, чьи микроскопические волоски содержат токсичные вещества. Хотя такой ожог не представляет прямой угрозы для жизни, он может причинять значительный дискомфорт и заживать в течение нескольких недель.

Ранее в Паттайе россиянина укусил триатомовый клоп, переносящий смертельно опасную инфекцию. Эти насекомые являются носителями болезни Шагаса. Во время отдыха турист внезапно почувствовал сильную боль в ногах. Поняв, что его укусил клоп, он отправился в больницу на обследование.

До этого десятки российских туристов столкнулись с массовыми отравлениями после купания на курортах Турции. Пострадавшие жаловались на высокую температуру, рвоту и слабость, многие потребовали госпитализации. Причиной инфекции стала бактерия Vibrio, размножающаяся в теплой морской воде и попадающая в организм через моллюсков или при заглатывании воды.

