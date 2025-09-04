Десятки туристов из России заболели после купания на курортах Турции Российские туристы в Турции массово жалуются на отравление после купания в море

Десятки российских туристов пожаловались на отравление после отдыха на пляжах Турции, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, инфекцию вызывает бактерия Vibrio, которая размножается в теплой морской воде и может приводить к тяжелым осложнениям.

Инфекция попадает в желудочно-кишечный тракт через моллюсков. У заразившихся со слабой иммунной системой бактерии могут оказаться в крови и вызвать сепсис. Дети находятся в особой зоне риска.

Одна из пострадавших сообщила, что вместе с мужем попала в больницу через несколько часов после купания. Оба жаловались на температуру больше 38 градусов, слабость и рвоту. Туристы также отмечают, что в отделениях скорой помощи частных клиник Алании выстраиваются длинные очереди.

Также отравления фиксируют в Белеке. Одна из заболевших рассказала, что симптомы отмечены у большинства постояльцев ее отеля. В другой гостинице из-за непрекращающейся рвоты за экстренной помощью обратилась целая семья. Несколько семей привезли инфекцию домой. Большинству заразившихся удалось прийти в себя после капельниц в больницах.

Ранее вернувшийся домой из Шри-Ланки россиянин попал в больницу из-за укуса комара. Во время поездки он заразился лихорадкой денге. В аэропорту мужчина почувствовал ломоту в теле, сильную головную боль, высокую температуру и озноб. Россиянина доставили в больницу, после курса капельниц ему стало легче.