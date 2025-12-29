Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 07:00

Составлен список лучших направлений для зимнего отдыха за границей

Сооснователь Perfect Escape посоветовала отправиться на зимние каникулы в Египет

Египет Египет Фото: Shutterstock/FOTODOM
Египет станет отличным местом для проведения зимних каникул, поскольку страна отличается комфортными погодными условиями в январе, заявила NEWS.ru сооснователь агентства Perfect Escape, организатор авторских путешествий Ирэн ТурПобег. По ее словам, любители горных пейзажей могут отправиться в Ереван.

Нестерпимо хочется моря? Египет — всегда отличная идея. Пока в Хургаде дуют ветра, Шарм-эль-Шейх предлагает комфортную погоду для тех, кто мечтается понежится у моря. А если надоест лежать, можно отправиться на экскурсию в Синайскую пустыню или к Цветному каньону. Бюджет — от 145 тыс. рублей на двоих на неделю. Если очень соскучились по солнцу, а лететь далеко не хочется, Армения — идеальный вариант. Поезжайте в горы в храм Нораванк и Хор-Вирап с видом на Арарат, посетите винодельни, гуляйте по улицам Еревана и не отказывайте себе в гастрономических удовольствиях. Стоимость путешествия составит от 70 тыс. рублей на двоих за семь дней, — посоветовала турэксперт.

Она добавила, что любителям активностей и шоппинга при бюджете от 170 тыс. рублей на двоих на неделю стоит рассмотреть поездку в ОАЭ в январе. По ее словам, обязательно стоит прогуляться по Дубаю, посетить ярмарку Global Village и шоу дронов. Турэксперт подчеркнула, что в соседнем Абу-Даби можно увидеть мечеть Шейха Заида, дом семьи Авраама и развлекательный парк Ferrari World.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что в 2025 году россияне чаще всего выбирали для отпуска Москву и Краснодарский край. По его словам, также популярными направлениями стали Санкт-Петербург и Северный Кавказ.

туристы
путешествия
россияне
каникулы
Новый год
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
