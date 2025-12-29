Аферисты придумали новую схему в Telegram через «призы для пользователей» Мошенники начали красть аккаунты в Telegram через заманивание призами

В предновогодний период мошенники активно используют новые схемы для кражи учетных записей пользователей Telegram, сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты исследования. Злоумышленники заманивают россиян поддельными акциями — «призами для самых активных пользователей» и фейковыми «адвент-календарями» от мессенджера.

Для своих целей аферисты создают фишинговые сайты и ботов, которые выдают себя за официальные сервисы. Схема основана на любопытстве пользователей к личной статистике. Злоумышленники размещают в TikTok видео, где продвигают такую «статистику», а ссылки на нее размещают у себя в профилях. Эти ссылки ведут либо на фишинговые сайты под видом Telegram, либо во вредоносные боты.

Типичные названия таких сайтов и ботов — «Твои итоги 2025», «Итоги года», «Твой 2025» и подобные, — поделились аналитики.

Боты и сайты запрашивают данные для входа, а затем просят предоставить «код подтверждения». Он на самом деле является кодом безопасности для полного доступа к аккаунту.

Второй популярный метод — обещание «адвент-календаря» от Telegram. Пользователя также переводят в бота, где просят указать личные данные и выбрать наполнение «подарка». В качестве «платы» бот требует подписаться на десятки каналов, которые, вероятно, в дальнейшем используются для других мошеннических схем.

Ранее россияне столкнулись с новой схемой обмана, когда злоумышленники, маскируясь под сотрудников провайдера, выманивают конфиденциальные данные. Используя старые адреса жертв, они запугивают людей и получают доступ к их личным кабинетам.