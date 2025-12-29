Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 07:37

Аферисты придумали новую схему в Telegram через «призы для пользователей»

Мошенники начали красть аккаунты в Telegram через заманивание призами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В предновогодний период мошенники активно используют новые схемы для кражи учетных записей пользователей Telegram, сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты исследования. Злоумышленники заманивают россиян поддельными акциями — «призами для самых активных пользователей» и фейковыми «адвент-календарями» от мессенджера.

Для своих целей аферисты создают фишинговые сайты и ботов, которые выдают себя за официальные сервисы. Схема основана на любопытстве пользователей к личной статистике. Злоумышленники размещают в TikTok видео, где продвигают такую «статистику», а ссылки на нее размещают у себя в профилях. Эти ссылки ведут либо на фишинговые сайты под видом Telegram, либо во вредоносные боты.

Типичные названия таких сайтов и ботов — «Твои итоги 2025», «Итоги года», «Твой 2025» и подобные, — поделились аналитики.

Боты и сайты запрашивают данные для входа, а затем просят предоставить «код подтверждения». Он на самом деле является кодом безопасности для полного доступа к аккаунту.

Второй популярный метод — обещание «адвент-календаря» от Telegram. Пользователя также переводят в бота, где просят указать личные данные и выбрать наполнение «подарка». В качестве «платы» бот требует подписаться на десятки каналов, которые, вероятно, в дальнейшем используются для других мошеннических схем.

Ранее россияне столкнулись с новой схемой обмана, когда злоумышленники, маскируясь под сотрудников провайдера, выманивают конфиденциальные данные. Используя старые адреса жертв, они запугивают людей и получают доступ к их личным кабинетам.

мошенники
итоги года
Telegram
обман
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это посыл»: в Минске назвали оправданным появление «Орешника» в республике
Российские военные ликвидировали штурмовую группу ВСУ под Лиманом
Пленный рассекретил очередную зверскую уловку ВСУ
ВСУ обстреляли жилые дома при уходе из Димитрова
«Не думаю, что это Конго или США»: Трамп об атаках ВСУ на Россию
Один из лидеров ЕС поговорил с Зеленским после его встречи с Трампом
В России предложили способ усилить поддержку семей при покупке жилья
Ленивый пирог из багета с помидорами: самый простой рецепт в духовке
Автор хита «Матушка-земля» рассказала о странном поведении Юрия Лозы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 декабря: инфографика
Обстрелы гражданских, роковая ошибка ВСУ: новости СВО к утру 29 декабря
Силы ПВО сбили за ночь 89 дронов ВСУ над российскими регионами
«Мисс Россия» Линникову похитили и пытались изнасиловать на Бали
«Хороший прогресс»: глава ЕК оценила разговор с Трампом и Зеленским
Аферисты придумали новую схему в Telegram через «призы для пользователей»
Росавиация закрыла небо над еще одним российским аэропортом
Трамп озвучил свое мнение о гибели американцев на Украине
Китайские корабли и авиация стягиваются к Тайваню
“Румяные ежики”: картошка в духовке с паприкой — идеальный обед
Трамп не смог выговорить фамилии двух европейских лидеров
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.