Медведев подвел итоги 2025 года и назвал Зеленского «уродцем»

Всеобщее понимание неизбежности победы России стало главным итогом года для страны, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что, несмотря на прогнозы Запада, российская экономика выстояла, курс рубля укрепился, а армия продолжает успешно громить противника в зоне СВО.

Если говорить серьезно, уходящий год принес много разного, сложного и очень важного, — добавил зампред.

Значительную часть своего обращения Медведев посвятил ответу на недавние угрозы украинского президента Владимира Зеленского в адрес российского руководства. Назвав украинского лидера «тряпичным уродцем» и «зеленым гомункулом», он подчеркнул, что за его пожеланиями смерти одному конкретному человеку стоит желание гибели всей России.

Завершая свое послание, Медведев в саркастичной манере предположил инопланетное происхождение украинского руководства, упомянув вымышленную расу «scurra sordidus» из карликовой галактики в созвездии Тукана.

Ранее Медведев заявил, что атака украинских дронов на резиденцию Владимира Путина является попыткой Киева сорвать процесс мирного урегулирования. По словам зампреда Совбеза РФ, Зеленский сознательно провоцирует продолжение конфликта, и теперь будет вынужден скрываться до конца своих дней.