Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 08:39

Медведев подвел итоги 2025 года и назвал Зеленского «уродцем»

Медведев назвал главным итогом года понимание неизбежности победы России

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Всеобщее понимание неизбежности победы России стало главным итогом года для страны, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что, несмотря на прогнозы Запада, российская экономика выстояла, курс рубля укрепился, а армия продолжает успешно громить противника в зоне СВО.

Если говорить серьезно, уходящий год принес много разного, сложного и очень важного, — добавил зампред.

Значительную часть своего обращения Медведев посвятил ответу на недавние угрозы украинского президента Владимира Зеленского в адрес российского руководства. Назвав украинского лидера «тряпичным уродцем» и «зеленым гомункулом», он подчеркнул, что за его пожеланиями смерти одному конкретному человеку стоит желание гибели всей России.

Завершая свое послание, Медведев в саркастичной манере предположил инопланетное происхождение украинского руководства, упомянув вымышленную расу «scurra sordidus» из карликовой галактики в созвездии Тукана.

Ранее Медведев заявил, что атака украинских дронов на резиденцию Владимира Путина является попыткой Киева сорвать процесс мирного урегулирования. По словам зампреда Совбеза РФ, Зеленский сознательно провоцирует продолжение конфликта, и теперь будет вынужден скрываться до конца своих дней.

Дмитрий Медведев
итоги года
Совбез РФ
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ford подал в Роспатент серию заявок на товарные знаки
Названа причина ударов коалиции во главе с Саудовской Аравией по Йемену
В Госдуме предложили изменить статус спецоперации на Украине
Россиянка раскаялась в убийстве своих детей трех и пяти лет
Названа неочевидная ошибка перед анализом крови на сахар
Плохая меткость спасла ребенка богатых родителей от мошенников
Быстрый и полезный салат с тофу для новогоднего настроения
Беременную Лерчек госпитализировали из-под домашнего ареста
ВСУ отказались идти в атаку на Харьковском направлении
Названа самая востребованная сфера для работодателей в 2025 году
Медведев подвел итоги 2025 года и назвал Зеленского «уродцем»
В Сирии представили новые купюры без изображения Асада
«Мрачный месяц катастрофы»: на Западе подвели итоги декабря для Украины
Воздушное сообщение ограничили в районе резиденции Трампа во Флориде
Забытое блюдо: постная закуска с черной редькой и кунжутом
Иран ответил на угрозы Трампа обещанием удара «за рамками воображения»
Авиакомпания раскрыла правду о «самолете-призраке» со 150 россиянами
Москвичам рассказали, какой высоты достигнет снежный покров к Новому году
Юрист раскрыл, можно ли вернуть изготовленную на заказ мебель
«Смертельные» рюкзаки, гибель штурмовиков: новости СВО на утро 30 декабря
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.