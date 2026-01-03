«Давно зуб на Пугачеву»: Дзюник о Долиной, Ивлеевой, звездах-алкоголиках

2025 год в российском шоу-бизнесе был богат на события — скандалы, премьеры, суды и разводы. NEWS.ru обсудил самые громкие из них с экс-директором Филиппа Киркорова и группы «Тату», продюсером Леонидом Дзюником. Даст ли Пугачева когда-нибудь еще одно большое откровенное интервью, что будет дальше после инцидента с квартирой с Ларисой Долиной, почему блогер Настя Ивлеева не вернулась в обойму после «голой вечеринки», об этом и другом — читайте в интервью Леонида.

Даст ли ли Пугачева еще одно интервью

— Летом этого года Алла Пугачева впервые после отъезда за границу дала большое видеоинтервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru). Оно получилось резонансным, вызвало много негатива. Для Аллы Борисовны это финальный выход или она повторит такое еще раз?

— Это интервью Пугачевой мне стоило даже определенных угроз (продюсер после своих комментариев к интервью певицы получал угрозы от неизвестных по телефону. — NEWS.ru). А на днях вышла новая песня Пугачевой «Давай просто жить», которой она попыталась, наверное, оправдаться после этого разговора.

Я знаю точно, что ей заплатили за это 3,5-часовое интервью от миллиона долларов. Рассказывая о своей жизни, о творческом пути, она оскорбляет своих мужей, которые фактически работали на нее, а она же их просто использовала, унижает других артистов, которые были с ней рядом, отдавали ей свою творческую энергию.

Мне очень сложно говорить о человеке, который восхваляет и боготворит Джохара Дудаева, страшного зверя, из-за которого погибло столько людей. Даже по одному этому моменту, уже можно судить о ней.

И когда она говорит о Киркорове, что он ей ничего не дал, это возмутительно. Находясь с ним в браке, она десять лет ни одного дня не работала, жила за счет того, что он зарабатывал, постоянно гастролировал. Я знаю, сколько денег было вложено в нее, в эти чипсы, прохладительные напитки, в игру в казино. Все это деньги Киркорова.

Пугачевой Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) заплатил эти деньги, на которые, в конце концов, она в Болгарии купила дом, чтобы хоть как-то обосноваться, уже где-то жить официально. Потому что ей снимали жилье и в Израиле, и в Лимасоле, и в Юрмале. Если еще раз Ходорковскому нужно будет обгадить Россию и он снова заплатит Пугачевой, я думаю, она придумает, что сказать и даст интервью.

Почему Киркоров замалчивает правду об экс-жене

— Столько лет прошло, но Киркоров все равно говорит о Пугачевой только хорошо. Почему он не рассказывает неприглядную правду о ней?

— Филипп — очень благодарный человек. Присутствие Пугачевой в его жизни дало ему огромные преимущества, мощный старт, что греха таить. Это я могу вам сказать правду, потому что, во-первых, я знаю, что происходило, многие детали, во-вторых, потому что у меня на нее давно зуб. Филипп же не будет вам рассказывать об интимных отношениях с Аллой Борисовной, которые у них были в начале их совместной жизни, и как все изменилось перед разводом.

Прекрасно помню, как в 2003 году перед Новым годом Филиппу на съемках «огонька» для Первого канала дали большую комнату на всех артистов, Пугачевой же выделили отдельную гримерную и когда он пошел к ней, сколько злобы было в глазах директора Пугачевой. Филипп никогда такое не расскажет, наверное, потому что он до сих пор любит ее как родного человека. У него и дочку зовут Алла-Виктория, он назвал ее именами самых любимых женщин — матери и Пугачевой.

Кто такая певица Марго, как к ней на самом деле относится Киркоров

— Новая протеже Киркорова Марго Овсянникова, по вашему, восходящая звезда или обычный фрик?

— Какая это звезда? Это человек, который ничего из себя не представляет. Любящий ее мужчина купил ей песню «Кукареку» (Марго исполняет ее с американским рэпером Lil Pump. — NEWS.ru), И Киркорову заплатили деньги за то, что он будет ее везде с собой таскать и тем самым помогать.

Единственный человек, которого Филипп Киркоров продвигал лично, — это Настя Стоцкая. Она действительно талантливая и была ему интересна. Он вкладывал очень много денег, начиная от покупки песен, и заканчивая, извиняюсь, покупками нижнего белья, потому что она ходила в самых лучших, брендовых вещах.

И Настя была Филиппу благодарна за то, что он дал ей главную роль в своем мюзикле «Чикаго», что брал с собой выступать на гастроли. У него в концертной программе было отделение с Настей. У него же выступление идет 3,5 часа, ему нужно было хотя бы 30–40 минут отдыха, чтобы он мог переодеться, восстановиться и снова выйти на сцену. Женщины, любящие Киркорова, приходили на его концерты с кавалерами, а мужикам смотреть концерт Киркорова было тяжеловато и тут вдруг появлялась Стоцкая с ногами от ушей, симпатичная, с рыжими волосами. Конечно, это был всплеск эмоций, Настя блестяще справлялась. Со Стоцкой он работал по-настоящему, там все было по-другому.

Что касается этой девочки, поймите правильно, Филипп Киркоров — нормальный человек, ему надо зарабатывать деньги. Если есть возможность кого-то продвинуть за хорошие деньги, он это сделает. А уже зрителям решать: звезда этот человек или нет.

Почему Ивлеева пропала после «голой вечеринки»

— Прошло два года с «голой вечеринки», многие ее участники извинились и «реабилитировались», работают. Но ее «хозяйка» Настя Ивлеева в шоу-бизнес не вернулась. Почему?

— Вернулись те, кто реально что-то из себя представляет. Ну пошли они на вечеринку и зашли «не в ту дверь», бывает. Но все понимают, насколько талантливы Филипп Киркоров, Лолита Милявская и даже Ксения Собчак. Ивлеева — это мыльный пузырь. Когда Настя появилась и заняла определенную нишу в шоу-бизнесе и блогерской тусовке, она ничего из себя не представляла. Можно посмотреть старые видео: ей задают вопрос и она говорит, мол, не знаю, зачем мне это вообще надо знать. Это человек без багажа знаний и умений, пшик. Поэтому она не вернулась и не вернется никогда. Спасибо вам, только вы и вспомнили о ней.

Почему Никита Пресняков боится возвращаться в РФ

— Возобновились разговоры о том, что Никита Пресняков после развода с женой Аленой Красновой вернется в Россию. Не повредят ли его карьере музыканта высказывания его бабушки?

— Разговоры об этом ведутся давно. Никита раньше не признавался, что разводится с женой, но в этом году они развелись, все подтвердилось. Сам Володя Пресняков, его отец, говорил, что Никита собирается вернуться. Но после этого злосчастного интервью Пугачевой Никита затормозил с возвращением.

Я не думаю, что к нему будут какие-то претензии. Он носит другую фамилию — своего отца и деда, которые живут и работают в России. Я считаю, что Никите стоит вернуться: Владимиры Пресняковы — старший и младший — могли бы ему помочь в продвижении, у него есть, где жить в Москве. Все музыканты, которые знают Никиту, пересекались с ним, утверждают, что он — очень талантливый артист, а талантам надо помогать.

Я понимаю, почему он остается в Нью-Йорке: в России его оценивают, сравнивают с родственниками миллионы. А там даже в русской диаспоре его многие не знают. Но в США добиться результата, если ты не Рудольф Нуриев или Михаил Барышников, невозможно.

— Почему реалити-шоу «Звезды под капельницей», в котором знаменитости лечатся от алкогольной зависимости, вызвало такой негативный отклик?

— Уже был похожий момент, когда Андрей Малахов отправлял звезд в клинику реабилитации в Таиланд. Там побывали Дана Борисова, Женя Осин, Крис Кельми. Тогда это ни к чему не привело: Осин скончался, Кельми умер страшной смертью (у артиста был цирроз печени и язва желудка, у него открылось внутреннее кровотечение. — NEWS.ru). Это страшно, и как можно делать из этого шоу? Когда показывают такое, это вызывает негатив и отвращение, это как показывать испражнения. Лечение алкоголизма — очень интимное дело.

Что будет с карьерой Долиной

— Для Ларисы Долиной история с квартирой и Полиной Лурье — это крест на ее карьере? Чему нас должен научить «кейс Долиной»?

— Я не верю в историю с мошенниками, считаю, что сделку она проводила осознано, но есть много того, чего мы с вами не знаем и не узнаем никогда. У Ларисы Александровны есть жилье за границей, которое там надо как-то содержать и оплачивать ЖКХ, а сейчас с этим сложности.

Долина осталась и без квартиры, и без работы, которая у нее была. Люди очень жестко к ней отнеслись, и неизвестно, когда это отношение изменится, сколько для этого нужно. Долина немолода, боюсь, этого времени у нее нет. Но ничто не может окончательно похоронить ее как артистку, певицу. Мы не перестанем смотреть фильм «Мы из джаза», не станем уменьшать звук в телевизоре во время просмотра фильма «Чародеи», в котором она спела «Три белых коня».

А что касается «эффекта Долиной», когда вы покупаете квартиру, смотрите, у кого берете, что это за человек, пользуйтесь услугами официальных агентств, которые будут нести ответственность за то, что вы купили.

— Каким для вас был 2025 год, чем вас удивил российский шоу-бизнес?

— Меня сложно чем-то удивить в шоу-бизнесе. В 2025 году для меня лично был трагический момент, когда умерла моя любимая собака, которая жила с нами десять лет. Я очень сильно боялся, как и все мужчины, ложится в кардиохирургическое отделение, но мне сделали прекрасную операцию на сердце самые лучшие в мире русские врачи. И славу богу, мы с вами общаемся, и я буду встречать Новый год со своей семьей.

