«Сложно обманывать»: детали шоу «Тайный миллионер», что сказала Диброва

В Индии закончились съемки нового телепроекта СТС «Тайный миллионер». Это детективное реалити-шоу с тайнами и загадками, которое ведет актер Сергей Бурунов. Приз проекта — 10 миллионов рублей. О чем новое шоу СТС, что рассказала его участница Полина Диброва, с какими трудностями столкнулись «детективы» в Джайпуре — в материале NEWS.ru.

Где снимали шоу «Тайный миллионер»

Шоу «Тайный миллионер» снимали в индийском городе Джайпур. Это одно из самых красивых и колоритных мест на северо-западе Индии со сказочными дворцами. Съемки проходили на территории древнего форта Амбер, дворцового комплекса Сити Палас, в песчаных дюнах Чхабра, в развлекательном парке слонов, возле озера Маота и колодца Бхандаредж, в храмах, деревнях, на рынках и центральных площадях.

«Зрители уже видели различные шоу на райских островах и роскошных виллах. На контрасте самобытная и загадочная индийская вселенная отличается от атмосферы в других российских реалити. И в нашем проекте сказочная и экзотичная культура отражается как во дворце, где живут герои, так и в колоритных испытаниях, которые им предстояло пройти», — рассказала продюсер Фатима Гаппоева.

Участники жили во дворце Дхулгарх, построенном в 1767 году, но с современным комфортом. Для них наняли местных дворецкого и батлера, а также шеф-повара, который готовил блюда индийской и европейской кухни. Участница шоу Полина Диброва, экс-жена известного телеведущего, рассказала NEWS.ru, что, несмотря на представление о том, что в Индии легко отравиться, подобных инцидентов на реалити не было.

Условия шоу «Тайный миллионер» и звездные участники

По правилам шоу все участники получают шкатулки, но только в одной из них лежит золотой слиток стоимостью 10 миллионов рублей. Задача — вычислить обладателя сокровища. Для этого звезды проходят испытания с подсказками. Сам тайный миллионер выполняет секретные задания, дающие ему преимущества. Если его раскрывают, слиток переходит к другому участнику.

В шоу приняли участие Полина Диброва, Карина Мурашкина, Владимир Маркони, Юля Гаврилина, Светлана Листовая, Владимир Тишко, Алина Астровская, Настя Крайнова, Михаил Стогниенко, Василий Смольный, Александр Волохов и Александр Касаткин.

Диброва рассказала NEWS.ru, что самым сложным для нее было играть и скрывать информацию. «Здесь я понимала, что нужно играть, а для меня это безумно сложно. Безумно сложно обманывать, безумно сложно притворяться. В этом суть реалити: ты должна сделать вид, что слитка у тебя нет. И я просто молила Бога, чтобы этот слиток мне не попался», — поделилась Диброва.

Полина призналась, что также было трудно лично для нее сидеть в комнате, без связи, без компьютера, без телевизора, не зная времени, и ждать, когда ее выпустят оттуда. На общение с близкими по телефону, по ее словам, всем участникам давали 20 минут в день, и она сильно скучала по родным. И, конечно же, героям проекта предстояли непростые задания в духе шоу и Индии.

«Я первый раз в жизни доила корову, и у меня получилось это сделать не с первого раза, потому что первая корова меня лягнула очень сильно в ногу и убежала. В общем, мы были в таком шоке, но нам нужно было сделать чай (в индийский чай масала добавляется молоко. — NEWS.ru)», — рассказала Полина.

Что сказал ведущий шоу Бурунов

Для Дибровой это уже третья поездка в Индию, а для ведущего проекта актера Сергея Бурунова — первый опыт. Он даже снял тревел-блог об этом — «Бурундийские хроники».

«Честно, первое время я был в шоке, работалось не очень легко: никакого чая и танцев, только солнце, роскошные дворцы и изысканная еда. А если серьезно, как бы так помягче выразиться, я впечатлен и потрясен. У меня, конечно, всякое в жизни бывало, но такое… Здесь и экспериментальный формат реалити, и первая поездка в Индию, которую не забуду никогда. Путешествие-потрясение и новая тема для разговора с психологом», — признался Бурунов.

На СТС шоу выйдет в феврале, точная дата пока не называется.

