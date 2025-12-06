Турэксперт назвала самые популярные направления для путешествий по Индии

Гоа и Дели являются самыми популярными туристическими направлениями в Индии, заявила NEWS.ru тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь. По ее словам, также россиянам следует посетить Мумбаи, где расположен Болливуд — центр индийской киноиндустрии.

Я советую ехать в Гоа, особенно если вы планируете пляжный отдых. Это самое популярное место у туристов. Здесь важно понимать, что Гоа делится на северный, южный и центральный. Для отдыха мы чаще всего рассматриваем север либо юг. Отличительная особенность этих двух вариантов заключается в том, что если вы хотите спокойный, размеренный, как я это называю, более люксовый отдых, то нужно выбирать Южный Гоа. На севере же проводится больше вечеринок, ночных мероприятий. Стоит отметить, что отдых там выходит еще и дешевле, чем на юге. Для экскурсионного отдыха советую Дели и Мумбаи, где расположен Болливуд — центр индийской киноиндустрии, — отметила Ансталь.

По мнению турэксперта, еще одним интересным направлением является Джайпур, именуемый «розовым городом». Любителям дайвинга и уединенного отдыха следует отправиться на Андаманские и Никобарские острова, добавила она.

С октября по февраль лучше посещать города на севере Индии — Дели, Джайпур, Агра. В это время погода мягкая и низкая влажность, что делает поездку более комфортной. Весна подходит для экскурсионного путешествия — в этот период еще нет изнуряющей жары. Я бы не советовала отправляться в Индию летом. С июня по сентябрь там сезон муссонов, который приносит сильные дожди, высокую влажность и жару, — заключила Ансталь.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин заявили, что Москва и Нью-Дели будут работать в направлении упрощения визового режима. Стороны также приветствуют введение электронных виз.