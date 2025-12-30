Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 17:27

Провал последнего проекта Пугачевой: почему Галкин не станет ее преемником

Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Народная артистка СССР Алла Пугачева призналась, что почти все ее браки были творческими проектами. Почему провалился финальный — с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — и кому Примадонна может передать свое наследие?

Что говорила Пугачева о фиктивных браках

В своем последнем интервью Алла Пугачева назвала большинство своих браков «помощью другу». По признанию певицы, она вышла замуж за режиссера Александра Стефановича, чтобы тот смог получить московскую прописку. А после сделала супруга своим первым продюсером.

Следующий брак со своим директором Евгением Болдиным артистка заключила, чтобы их смогли выпустить за границу на гастроли. Фиктивным оказался и десятилетний союз с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. По воспоминаниям Пугачевой, она буквально «создала» артиста, потому что его умирающая мать просила «помочь Филиппчику» стать звездой, «быть как мать» и «не оставлять его».

Примадонна заявила, что хотела «поднять» исполнителя за три года, а потом расстаться, но брак продлился намного дольше. Киркоров не стал опровергать слова бывшей жены, но в шоу «Натальная карта» заявил, что благодарен ей за счастливые годы совместной жизни.

Почему «проект Галкин» был стратегическим

Однако финальный личный проект — превращение пятого мужа, Максима Галкина, в своего преемника на отечественной эстраде — Алла Пугачева проиграла. Как отмечают эксперты, исполнительница надеялась передать супругу свою власть на сцене. Брачный союз с Галкиным был ее последним стратегическим проектом.

Через супруга певица пыталась оставить рядом лояльного управляющего ее наследием (бизнесом, архивами, брендом), а также передать наследство детям. Однако после 2022 года Галкин превратился в «изгоя» и фактически исчез из информационного поля России.

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если сама Примадонна десятилетиями была общенациональной героиней, которую слушали многие, то ее нынешний муж после 2022 года стал радикальной фигурой, отрезанной от российских СМИ. А мечтам певицы оставить на сцене молодого мужа вместо себя не удалось осуществиться.

По мнению экспертов, эстрадный преемник Пугачевой должен быть уважаем и любим в народе. Галкин же теперь не только не сможет собрать «Олимпийский» и попасть на главные телешоу, но даже легально провести концерт в Москве без риска быть отмененным. Резкие высказывания комика о России и россиянах, открытая поддержка Украины не позволят ему вернуть доверие зрителей.

Почему Галкин не заменит Пугачеву

Еще одной причиной, по которой юморист не сможет занять место «звезды номер один» в РФ, стал «пожизненный ярлык мужа Примадонны». По оценкам специалистов, юморист вошел в историю современной эстрады не как самодостаточный артист, а как спутник легенды.

Каждое его публичное появление за последние 15 лет — это в первую очередь «выход с Пугачевой». Невозможно стать хранителем наследия звезды, оставаясь ее тенью, отмечают критики в Сети.

Также, как пишут комментаторы, творчество Галкина сильно отличается от того, что в свое время транслировала со сцены Алла Пугачева. Амплуа Примадонны — абсолютная эмоция: страсть, боль, лирика, надрыв. Галкин же не показывает настоящих эмоций, демонстрируя интеллектуальную иронию и пародию. Как считают эксперты, аудитория, плачущая под «Маэстро», не придет на концерт человека, который мастерски пародирует «Маэстро».

По словам же самой Пугачевой, передать свое российское наследие, в том числе и недвижимость, она сможет младшим детям Лизе и Гарри. Как предполагает певица, спустя годы ее потомки вернутся в Москву и сделают в ее знаменитом замке музей.

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«У нас один дом, в деревне Грязь. Он стоит и стоит. Почему они решили, что мы должны его продать. Во-первых, и не дадут продать. Я думаю, что дети когда-нибудь посетят. Сделают там «музей любви». Фотографий много. Не бесплатный!», — предположила Алла Пугачева.

Алла Пугачева
Максим Галкин
знаменитости
артисты
Ирина Дроздова
И. Дроздова
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

