26 декабря 2025 в 21:41

Киркоров в течение полугода может лишиться участка на Москве-реке

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певцу Филиппу Киркорову придется освободить частный берег на Москве-реке, пишет Telegram-канал Mash. Проверка Росприроднадзора подтвердила, что его участок находится на береговой полосе общего пользования, отметили журналисты.

В результате проведенной проверки <…> установлено, что земельный участок <…> расположен в границах береговой полосы <…> которая предназначена для общего пользования, говорится в публикации.

Конфликт вокруг этой земли тянется с осени 2025 года, когда бизнесмен Глеб Рыськов оспорил законность ее приватизации, проведенной еще в 2003 году. Певец, объединивший три надела в один в 2022 году, теперь должен устранить нарушения. На конец января назначено судебное заседание по иску.

Росприроднадзор, изучив ситуацию, вынес артисту официальное предостережение. Ведомство дало шесть месяцев на приведение территории в соответствие с законом.

Ранее сообщалось, что группа «Ленинград» и Филипп Киркоров возглавили рейтинг артистов с самыми высокими гонорарами за выступления на новогодних корпоративах. По данным ведущих ивент-агентств, «Ленинград» берет за концерт от 20 млн рублей, а выступление Киркорова оценивается минимум в 12 млн рублей.

