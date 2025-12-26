Киркоров в течение полугода может лишиться участка на Москве-реке

Певцу Филиппу Киркорову придется освободить частный берег на Москве-реке, пишет Telegram-канал Mash. Проверка Росприроднадзора подтвердила, что его участок находится на береговой полосе общего пользования, отметили журналисты.

В результате проведенной проверки <…> установлено, что земельный участок <…> расположен в границах береговой полосы <…> которая предназначена для общего пользования, — говорится в публикации.

Конфликт вокруг этой земли тянется с осени 2025 года, когда бизнесмен Глеб Рыськов оспорил законность ее приватизации, проведенной еще в 2003 году. Певец, объединивший три надела в один в 2022 году, теперь должен устранить нарушения. На конец января назначено судебное заседание по иску.

Росприроднадзор, изучив ситуацию, вынес артисту официальное предостережение. Ведомство дало шесть месяцев на приведение территории в соответствие с законом.

