27 декабря 2025 в 14:27

Бывшая жена экс-замглавы Росприроднадзора оказалась владелицей виллы в Сочи

Бывшую жену экс-замглавы Росприроднадзора Долматова лишили виллы в Сочи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Замоскворецкий суд Москвы изъял имущество родственников бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова, пишет ТАСС. Среди объектов, переданных государству, — трехэтажная вилла с бассейном в Сочи, оформленная на экс-супругу.

У родственников Долматова также забрали дачу в СНТ «Сутугинское» под Сочи. Кроме того, у них конфисковали земельные участки и другие объекты недвижимости в Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях.

Долматова обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он вместе с бывшим директором ФЦАО Владиславом Новиковым похитил средства, выделенные на разработку системы учета объектов негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее Интерпол задержал бывшего депутата Законодательного собрания Приморья Дмитрия Назарца. Он скрывался на Пхукете после того, как стал фигурантом дела о контрабанде леса на 637 млн рублей. При нем нашли два загранпаспорта Вануату с его фотографией, оформленные на разные имена.

СК до этого возбудил уголовное дело против бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко по коррупционной статье. Его заподозрили в получении взятки в 13 млн рублей.

