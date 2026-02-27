Умеров раскрыл детали переговоров Украины и США в Женеве Умеров: США и Украина обсудили в Женеве гарантии безопасности и экономику

Представители США и Украины обсудили в Женеве гарантии безопасности и экономические аспекты, сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram-канале. По его словам, стороны готовят следующий раунд переговоров и работают над финализацией параметров безопасности.

Задача стоит в том, чтобы сделать предстоящую трехстороннюю встречу с Россией максимально предметной, добавил Умеров. Делегации также детально проработали документ о восстановлении страны, заключил он.

Ранее сообщалось, что встреча представителей США и Украины стартовала в швейцарской Женеве. По данным британских журналистов, от Киева на переговоры прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а от Вашингтона — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.

Между тем в МИД РФ подчеркивали, что для урегулирования конфликта на Украине важны конкретные шаги. Российская сторона добросовестно принимает участие в переговорном процессе, подчеркивали в дипломатическом ведомстве.