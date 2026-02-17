Андрей Гнатов, Сергей Кислица, Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Вадим Скибицкий (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве

Глава Генштаба ВСУ выбрал необычную одежду для Женевы Начальник генштаба ВСУ Гнатов прибыл на переговоры в Женеве в камуфляже

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов появился на мирных переговорах в Женеве в камуфляжной форме, передает РИА Новости. Выбор именно такой одежды для выхода неизвестен.

При этом другие члены украинской делегации, за исключением секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова, были в официальных костюмах. Умеров был в черной водолазке и куртке-пиджаке в тон. Площадкой для переговоров стал швейцарский отель InterContinental.

Также появилась информация, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах мирных переговоров по Украине. При этом британская сторона не принимает участия в урегулировании.

Тем временем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что Киев и Запад в ходе мирных переговоров в Женеве должны признать результаты референдумов, прошедших в новых российских регионах. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский часто меняет свою позицию по этому поводу, но в его заявлениях уже нет смысла.