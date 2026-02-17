Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 16:41

Глава Генштаба ВСУ выбрал необычную одежду для Женевы

Начальник генштаба ВСУ Гнатов прибыл на переговоры в Женеве в камуфляже

Андрей Гнатов, Сергей Кислица, Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Вадим Скибицкий (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Андрей Гнатов, Сергей Кислица, Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Вадим Скибицкий (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов появился на мирных переговорах в Женеве в камуфляжной форме, передает РИА Новости. Выбор именно такой одежды для выхода неизвестен.

При этом другие члены украинской делегации, за исключением секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова, были в официальных костюмах. Умеров был в черной водолазке и куртке-пиджаке в тон. Площадкой для переговоров стал швейцарский отель InterContinental.

Также появилась информация, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах мирных переговоров по Украине. При этом британская сторона не принимает участия в урегулировании.

Тем временем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что Киев и Запад в ходе мирных переговоров в Женеве должны признать результаты референдумов, прошедших в новых российских регионах. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский часто меняет свою позицию по этому поводу, но в его заявлениях уже нет смысла.

Рустем Умеров
Генштаб ВСУ
Женева
мирные переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятеро человек пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Опубликованы кадры с места переговоров России, США и Украины в Женеве
«Ядерный нюхач» ВВС США подал сигнал бедствия
Франция отпустила задержанный танкер из Мурманска
В Госдуме предложили продлить период выплат по уходу за ребенком
Тренер раскрыл, где выступят Коростелев и Непряева после Олимпиады
Хоккеисты Германии победили Францию на Олимпиаде со счетом 5:1
В МИД Ирана ответили на вопрос о дате следующего раунда переговоров с США
Средний возраст жителей ЕС превысил 44 года
Фитнес-тренер перечислил лучшие упражнения для ног
Стало известно о прогрессе в переговорах Ирана и США
На Западе заявили, что среди членов украинской делегации началась грызня
Дело звезды «9 роты» о фейках про ВС России направили в Басманный суд
Спецназ Росгвардии отработал десантирование в лесу на учениях в Подмосковье
Майкла Джордана решили «отменить» из-за прикосновений к ребенку
Москвичей предупредили о еще одном испытании снегом
В Госдуме предложили способ борьбы с буллингом
Названа причина отсутствия Регины Тодоренко на съемках шоу «Маска»
Названы неожиданные последствия употребления энергетиков для психики
Автоюрист усомнился в пользе штрафов за слепящие фары
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.